La rivincita dell’arbitrato: tempi e procedure pìù flessibili di Elena Pasquini

L’imperativo 2020 per l’arbitrato è sperimentare e superare i propri limiti funzionali, reali e percepiti. Va in questa direzione il manifesto di fine aprile firmato da 12 associazioni arbitrali tra cui quella di Milano, apripista per l’Italia: «Una dichiarazione di collaborazione per rilanciare l’arbitrato internazionale», si legge nel comunicato della Camera arbitrale di Milano, considerato «lo strumento più idoneo a rafforzare le relazioni commerciali tra le imprese di diversi Paesi».

Che il primato debba spettare a questo istituto non è scontato per gli specialisti del settore, che pure riconoscono l’utilità di alcune sue caratteristiche. «L’arbitrato – afferma il partner Cleary Gottlieb, Carlo Santoro – da tempo è oggetto di critiche per i suoi tempi e costi. Il suo cardine è, però, la volontà delle parti che consente ampie possibilità di adattarlo alle proprie esigenze specifiche, anche nel contesto di una crisi diffusa come quella generata dal Covid-19, a fronte della quale le parti potrebbero avere una chiara preferenza per strumenti flessibili».

La percezione è che lo shock subito in tutti i settori su cui insistono i cosiddetti «rapporti di durata» – dalle locazioni alle forniture, dagli appalti alle acquisizioni – renderà più pacato l’approccio alle controversie e aumenterà la ricerca di soluzioni più flessibili rispetto all’applicazione delle norme di diritto. «Benché, in un’ottica di soluzione più morbida della controversia, potrebbe essere semmai la mediazione l’istituto più adatto», continua Santoro.

All’orizzonte, i nodi legati all’esecuzione dei contratti. «Il settore è quasi inevitabilmente destinato ad avere uno sviluppo legato all’emergenza, come in altre crisi», dichiara Luca Radicati di Brozolo, partner di ArbLit. «Per mia esperienza, gran parte del grande contenzioso internazionale finisce in arbitrato – continua l’avvocato – che offre alle parti un sistema di soluzione delle controversie neutrale, uniforme e prevedibile, diversamente da un processo presso il giudice nazionale. Per le piccole liti, invece, spesso non è un istituto conveniente».