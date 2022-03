La rivincita delle periferie: ecco perché salgono i prezzi anche lì

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2021 è stato finalmente l’anno della ripresa immobiliare, anche in Italia e anche in termini di prezzi. Se, infatti, fino al 2020 si assisteva a un rimbalzo delle transazioni dopo la battuta d’arresto dovuta alla pandemia, da allora stiamo vedendo anche una ripresa delle quotazioni.

Tuttavia la Penisola si divide in molteplici realtà e i comportamenti del mercato si differenziano a seconda che esaminiamo grandi città o piccole province.

Chi guida la corsa

«Nel primo semestre del 2021 il mercato immobiliare italiano ha messo in luce un aumento dei valori in tutte le realtà esaminate: grandi città (+0,8%), hinterland delle grandi città (+0,4%) e capoluoghi di provincia (+0,4%)», spiegano dall’Ufficio studi di Tecnocasa, che ha elaborato i dati in esclusiva per Il Sole 24 Ore.

Le metropoli, in particolare, hanno risentito del buon andamento di Bologna (+2,3%) e di Milano (+2,0%) che hanno registrato il rialzo più importante. Le due città, tra l’altro, anche durante il 2020 in piena pandemia avevano messo in luce risultati migliori rispetto alle altre.

Su Milano è la rigenerazione urbana a determinare l’ottimo andamento di numerosi quartieri. «Allo stesso tempo nel capoluogo lombardo – dice Fabiana Megliola, responsabile Ufficio studi di Tecnocasa – si è messo in evidenza un ottimo trend delle zone periferiche dove si stanno indirizzando coloro, tra cui giovani, che cercano soluzioni più ampie o di nuova costruzione a prezzi più accessibili».