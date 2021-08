La rivincita della Lombardia: contagi e ricoveri sotto controllo grazie ai vaccini

2' di lettura

Una incidenza di contagi settimanali (35 ogni 100mila abitanti) che è la metà della media nazionale. Un numero di attualmente positivi (12.593) molto al di sotto di altre regioni come la Sicilia (circa 20mila) e il Lazio (17mila), malgrado la popolazione residente di gran lunga maggiore. Un tasso di occupazione di posti letto di pazienti Covid sotto controllo sia in terapia intensiva (3%) che nei reparti ordinari (5%). E in entrambi i casi al di sotto della media nazionale. “Solo” 22 vittime nell’ultima settimana rispetto alle 64 della Sicilia. I numeri testimoniano che la Lombardia, regione più colpita dalle prime due ondate di Coronavirus (di qui il triste primato di quasi 34mila decessi dall’inizio della pandemia) è tra quelle che sta resistendo meglio a quest’ultima ondata estiva.

Il ruolo della campagna vaccinale

Un risultato al quale ha dato un contributo decisivo la campagna vaccinale. Partita in affanno, quest’ultima ha recuperato terreno mese dopo mese. Un’accelerazione legata soprattutto al passaggio ad aprile delle prenotazioni da Aria Spa (azienda controllata direttamente dalla Regione), che ha dato parecchi problemi, a Poste Italiane.

Over 60 immunizzati

In base ai dati Lab24 la regione è attualmente sul podio per percentuale di persone completamente vaccinate (65,2%) insieme al Lazio (65,3%). Ma soprattutto è ai primi posti per over 60 (la classe d’età a maggiore rischio di ospedalizzazione) immunizzati. Si tratta di oltre 2,6 milioni di persone (89,6%). Mentre solo l’8% dei lombardi over 60 (rispetto a una media italiana del 10%) non ha ricevuto ancora ricevuto nemmeno una dose.

Alta adesione degli adolescenti

Da segnalare inoltre che la Regione è ai primi posti anche per adolescenti (12-19 anni) che hanno completato il ciclo vaccinale: sono circa 247mila, il 32% del totale, rispetto a una media nazionale del 27 per cento. E questo malgrado la Regione abbia scelto di non avvalersi della possibilità indicata dal commissario Figliuolo di far accedere i teenager al vaccino senza prenotazioni, per dare maggiore impulso alle somministrazioni in vista dell’avvio a settembre dell’anno scolastico. La regione, infatti, in accordo con la struttura commissariale, ha scelto di proseguire con prenotazione obbligatoria per tutte le fasce, compresa quella dei giovanissimi

Ripristinata la piattaforma sanitaria informatica

Non sono mancati gli intoppi. Anche recentemente. Per circa 72 ore, da sabato 14 agosto al tardo pomeriggio di martedì 17, è stato impossibile per i cittadini lombardi accedere al fascicolo sanitario elettronico regionale. La piattaforma sanitaria informatica della Regione è tornata pienamente operativa. E va chiarito che non ci sono state conseguenze (hanno assicurano dall’assessorato al Welfare) sull’operatività degli ospedali e nemmeno centri vaccinali anti-Covid, visto che in Lombardia il portale delle prenotazioni è gestito da Poste. Ma il blocco del sistema ha portato rallentamenti nell’invio dei dati sanitari (come ricette e tamponi eseguiti) da parte di farmacie e medici di base. La causa? Un guasto ai condizionatori nella sede del Centro elaborazione dati di Aria spa. Da qui la decisione dei tecnici di spegnere i server, per evitarne il surriscaldamento.