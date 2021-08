La rivincita del lusso: il semestre dei colossi vale (molto) più del 2019

5' di lettura

Non ci sono medie di Trilussa nell’alta gamma. In altri segmenti del sistema moda situazioni estreme convivono e convergono in un unico dato, perché ci sono aziende che vanno male, alcune che resistono e altre che vanno bene. Un po’ come il Pil del nostro Paese, che riunisce in un singolo indicatore settori e filiere in forte ripresa con situazioni stagnanti o persino di crisi. Per il lusso il dato sui ricavi e la redditività del primo semestre 2021, più che una media dei risultati di aziende e gruppi...