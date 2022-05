La rivincita (temporanea) dei combustibili fossili

L’Agenzia Internazionale per l’Energia (International energy agency, Iea) prevede di conseguenza una stabilizzazione del surplus globale di capacità produttiva (cioè il massimo incremento di produzione teoricamente ottenibile da riserve note o facilmente raggiungibili, vedi Figura 2) intorno ai 3,5 milioni di barili al giorno, anche se è utile notare come questo valore sia stato rivisto costantemente al ribasso negli ultimi mesi per oltre 2 milioni di b/g.

Per quanto riguarda l’offerta non-Opec, dopo 2 anni di torpore profondo, si registrano dei movimenti significativi nell’offerta di shale oil Usa (vedi Figura 3). I prezzi persistentemente alti hanno infatti finalmente stimolato la ripresa della produzione nei principali giacimenti shale. I tassi di incremento sono tornati stabilmente positivi intorno all’8%-10%, mentre l’industria va lentamente recuperando, al costo di forti rialzi salariali, il know-how tecnico di quella forza-lavoro qualificata ed esperta che era stata licenziata in massa tra marzo ed aprile 2020.

L’eventuale tenuta della ripartenza della produzione rimane comunque dipendente dal legame stretto con l’andamento dei prezzi del gas naturale: lo shale oil è per definizione un petrolio “pesante”, da sottoporre ad una elaborata procedura di raffinazione (il c.d. hydrocracking) che richiede la combustione di elevate quantità di gas. Di conseguenza se il prezzo del gas cresce rispetto al prezzo dello shale oil a dismisura come accaduto recentemente, i costi di produzione possono superare i benefici derivanti dall’aumento (più limitato) del prezzo di vendita e non c’è convenienza ad aumentare la produzione.

In ogni caso, siamo ben lontani dai ritmi di espansione registrati in passato (+50% al picco del ciclo 2010-2015 e +30% tra il 2017 ed il 2020) ed l’attuale trend di crescita appare molto più moderato anche per via delle condizioni di finanziamento per le aziende più restrittive rispetto al periodo di boom della produzione, caratterizzato da denaro “facile” in ingresso da fondi di investimento speculativi e non.

Le riduzioni delle scorte e l’impatto delle misure di sostegno alla domanda

Lo sviluppo interessante di questo periodo arriva più che altro dal lato della domanda: gli interventi di calmieramento dei prezzi dei carburanti in Europa e negli Usa tramite sconto fiscale ed il rilascio di ingenti quantità di riserve petrolifere strategiche stanno sostenendo i consumi, nonostante i prezzi alla produzione restino elevati. Ciò si traduce in una costante riduzione degli stock di greggio e prodotti raffinati sia in Europa che oltreoceano (del 17% e del 10% per le due aree rispettivamente).