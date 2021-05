La rivincita di Vibo, Capitale del libro 2021

Sorace, «La cultura sta dalla parte giusta»



Domenico Sorace, avvocato e scrittore, è una figura autorevole della città: «Questo territorio ha una ricca e complessa identità culturale che parte dalla civiltà micenea e passa per il mondo greco, bizantino, normanno. Vibo ha memoria di se stessa, ma forse le manca la totale consapevolezza della sua storia. È lì, in quei vuoti di coscienza, che spesso si insinua il peggio, la criminalità, per intenderci, voce importante del bilancio della città. La cultura, però, ha la forza di stare dalla parte giusta. E se oggi Vibo è capitale del libro, oltre il momento celebrativo, deve assumersene il peso e la responsabilità. Tutta la Calabria può cogliere questa occasione per imparare a fare di sé una nuova narrazione, più completa ed esauriente».



Rubbettino, «La forza eretica ed eversiva dei libri»



«La cultura ancora una volta dimostra la sua forza rigenerativa», afferma Florindo Rubbettino, fra gli editori più importanti del Mezzogiorno, punto di riferimento nazionale per la saggistica in materia di economia, politica e scienze sociali. «Come Matera capitale europea della cultura su cui nessuno avrebbe scommesso, Vibo Valentia ci dimostra che ogni territorio può essere centrale se recupera dalla storia e dalla cultura la sua forza reinterpretandola attraverso traiettorie di innovazione. L'auspicio è che questa finestra aperta su una comunità, sia aperta anche per far entrare aria pulita su questi territori e possa dispiegare i suoi effetti eversivi ed eretici. Perché il libro e la cultura – conclude l'editore calabrese - devono servire a questo, altrimenti faremo solo retorica e perderemo l'ennesima occasione».