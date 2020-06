La rivolta negli Stati Uniti, coprifuoco a New York per tutta la settimana Decine di arresti a Washington e saccheggi a Manhattan nella settima notte consecutiva di scontri tra manifestanti e polizia di R.Es.

Decine di arresti a Washington e saccheggi a Manhattan nella settima notte consecutiva di scontri tra manifestanti e polizia

La rivolta per l’uccisione dell’afroamericano George Floyd dilaga negli Stati Uniti. «Non tollereremo la violenza» sotto nessuna forma, ha affermato il sindaco di New York, Bill de Blasio, chiedendo ai leader delle singole comunità di agire e contribuire al mantenimento della calma. De Blasio quindi ha annunciato che il coprifuoco in città durerà per il resto della settimana, fino a domenica 7 giugno: scatterà ogni sera alle 20.00 fino alle 5 del mattino successivo.

La polizia di St.Louis, in Missouri, ha intanto denunciato che quattro suoi agenti sono stati colpiti da armi da fuoco durante le proteste continuate per la settima notte consecutiva. «Sono stati tutti trasportati in ospedale, sono coscienti, riteniamo che non siano in pericolo di vita», ha reso noto il dipartimento metropolitano su Twitter, aggiungendo che la situazione nel centro della città è ancora tesa.

I saccheggi a Manhattan

Non era mai successo di recente che nella Grande Mela i negozi venissero saccheggiati. Nonostante il coprifuoco deciso dal governatore dello Stato, Andrew Cuomo, i vandali - che niente hanno a che fare con le proteste per la maggioranza pacifiche contro l’ennesimo omicidio di un afroamericano fermato da parte della polizia - hanno rotto le vetrine e sono entrati nei grandi magazzini di Manhattan, già chiusi per l’epidemia di coronavirus, per uscirne carichi di merci che hanno stipato su furgoni.

Tensione a Washington

Centinaia di persone hanno continuato a manifestare anche nella capitale. Sono state circondate dalla polizia e colpite con spray urticanti. In azione anche elicotteri militari, decine gli arresti effettuati nel corso della notte di lunedì. Proteste anche a Dallas, Atlanta, Los Angeles. A Buffalo, nello Stato di New York, un’auto si è lanciata contro un gruppo di agenti provocando alcuni feriti. Ad Oakland, in California, arresti in massa dopo lo scattare del coprifuoco.