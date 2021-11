La rivoluzione cosmetica passa da intelligenza artificiale e bioscienza

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Due secondi. Bastano due secondi all'intelligenza artificiale per leggere e comprendere un volto, ciò di cui ha e avrà bisogno, presto anche che cosa desidera.

Ne bastano una manciata in più per tradurre tutto ciò in consigli e possibilità concrete – non troppe, perché ricevere le migliaia di combinazioni fra i propri lineamenti e le sfumature di un ombretto o rossetto, non è affatto intelligente – per la persona che sta dietro a quel volto. Insomma, in circa 20 secondi l'AR Virtual Makeup Try-On di Perfect Corp restituisce le cinque migliori combinazioni possibili del proprio viso e dei prodotti di un brand, lasciando all'utente la possibilità di personalizzarle ulteriormente. Il motore di ricerca AI Face Analyzer, addestrato utilizzando 100mila volti di etnie, età, caratteristiche diverse, rileva oltre 70 tipi di tratti del viso per fornire consigli davvero su misura. L'ultimo nato dell'azienda, lo Skin Analyzer, è stato sviluppato usando oltre 70mila immagini di tipo medico per creare algoritmi di deep learning. Verificato anche da esperti nella cura della pelle, effettua una mappatura del volto a 180 gradi e rileva, in due secondi, 14 tipi di condizioni cutanee: dall'acne alle rughe, dalle borse sotto gli occhi alla pelle lucida.

Loading...

Una delle colorazioni di Spectra, THE UNSEEN (33 £, sutheunseenbeauty.co.uk).

Questo è il presente, non il futuro del mondo della bellezza e della cura di sé. Per i grandi marchi come per quelli di nicchia, la personalizzazione estrema e il rapporto davvero uno a uno sono l'altra grande tendenza del momento, insieme alla sostenibilità di prodotti, processi produttivi e supply chain. «Per noi vale la demografica del singolo, perché ogni persona è unica», mi dice Wayne Liu, senior vice president e general manager di Perfect Corp, una delle aziende leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche per il mondo della bellezza. Decine i premi vinti, dal CES 2020 Innovation Award al Japan BeautyTech Award, così come le partnership con nomi come Estée Lauder, Decorté, Mac, Aveda; l'ultima con il gruppo Coty.

Un ritratto di Wayne Liu, senior vice president e general manager di Perfect Corp, una delle aziende leader nella fornitura di soluzioni tecnologiche per il mondo della bellezza.

Le parole di Liu, spesso abusate, assumono tutt'altro significato pronunciate da chi investe da anni nel machine learning e oggi mette a disposizione di aziende e singoli app e strumenti che identificano pressoché istantaneamente una fisionomia. E permettono di trovare non solo il make-up, ma anche lo smalto, l'eyewear e i gioielli più adatti alla forma del proprio viso, di ricevere una diagnostica della pelle e, insieme, i consigli per prendersene cura, di “provare” decine di tagli di capelli o di stili di barba e poi poter scegliere il migliore.

Il kit Oh! per effettuare a casa lo skin test e realizzare il proprio trattamento di POLÍ (349 €).

«La vera personalizzazione si ottiene tramite l'intelligenza artificiale. Così siamo in grado di dare consigli sempre migliori e, leggendo le sue microespressioni, possiamo capire il modo in cui una persona si sente in un dato momento, la sua reazione a un odore o a un colore. Le applicazioni possibili vanno dalla psicologia alla medicina, anche se per noi il focus rimane il mondo della bellezza», continua Liu.