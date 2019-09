La rivoluzione dell’auto elettrica in un salone senza molti big Pesante la defezione di case come Fca, Toyota, Volvo, Kia, Mitsubishi, Mazda e Nissan ma non sono mancati lanci importanti a testimoniare l’impegno delle case per ridurre le emissioni di Mario Cianflone e Simonluca Pini

Il consorzio paneuropeo Ionity ha svelato una nuova colonnina ad alta potenza (350 kW per auto elettriche).Presenta un anello luminoso a Led multifunzionale che rende più facile l’individuazione in strada

Quello di Francoforte è diventato un salone dell’auto in tono minore, a causa del lungo elenco di defezioni da parte di costruttori importanti (mancavano megagruppi come Toyota ed Fca, ma anche Nissan Volvo e Mazda e Psa, presente solo con Opel). E questo perché all’Iaa i costi sono alti e molte case non hanno voglia di fare le comparse in un teatro che è sempre stato una celebrazione della foza tedesca

A parte pochi “stranieri” (Honda e Hyundai) quest’anno all’Iaa si celebra fino al 22 settembre solo la potenza del made in Germany. E in vetrina c’è soprattutto l’auto elettrica e le sue criticità in fatto di trasformazione industriale, tecnologica e occupazionale.

Tante le elettro novità a partire dalla Volkswagen ID.3. fino alla Porsche Taycan, con la maggior parte delle case presenti impegnate a mostrare e raccontare come sarà il loro futuro elettrificato sottolineando però la necessità di produrre e commercializzare veicoli sostenibili dal punto di vista economico. Se la Vw ID.3. è il modello che porterà il marchio tedesco ad offrire una mobilità elettrica a partire da meno di 30.000 euro, la Porsche Taycan rappresenta il nuovo punto di riferimento tra le elettriche ad alte prestazioni grazie a soluzioni tecniche come l’impianto di alimentazione a 800 volt, 450 km di autonomia e potenze fino a 761 cavalli. Per Mercedes invece il futuro si chiama Vision Eqs, ammiraglia a zero emissioni che anticipa la futura erede della Classe S. Spinta da due motori elettrici, scarica a terra una potenza complessiva di 476 cavalli, mentre la coppia raggiunge i 760 Nm e garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi. Le batterie d a 100 kW di energia assicura ben 700 chilometri. Il marchio della Stella ha presentato anche la nuova Gle coupé, disponibile anche con motorizzazione diesel plug-in ibrida con 100 km di autonomia, e la Classe A 250e phev con 60 km elettrici a disposizione.

Audi guarda al futuro con la concept Ai:Trial, pensata per la guida in fuoristrada a zero emissioni, con 500 chilometri di autonomia e 435 cavalli di potenza. Il presente si chiama invece Rs6 Avant e Rs7 Sportback con 600 cavalli sotto al cofano, A1 Ciycarver e Q3 Sportback. Il marchio dei quattro anelli ha portato a Francoforte anche la monoposto e-tron da Formula E nella nuova livrea. Allo stand Seat arriva la Tarraco Fr plug-in hybrid con oltre 50 km in elettrico, la Mii a zero emissioni e Cupra presenta la concept Tavascan ev realizzata sulla piattaforma Meb. Skoda punta sul metano con la Kamiq G-Tech, sulla sportività con le versioni Monte Carlo e sull’elettrificazione con Superb iv phev e sulla Citigo-e. Nel padiglione del gruppo Vw non poteva mancare Lamborghini con la Sian Fkp 37, realizzata in 63 esemplari in onore di Ferdinand Piëch e spinta dal V12 da 785 cavalli per la prima volta in versione ibrida. Nonostante si tratti di una mild-hybrid, l’hypercar emiliana dispone anche di trazione elettrica e la potenza complessiva arriva a 819 cavalli.

Tra le novità presentate in anteprima mondiale, riflettori puntati sul nuovo Land Rover Defender. Atteso nelle concessionarie entro la prossima primavera, arriverà inizialmente nella versione 110 con carrozzeria a quattro porte, lunga 4,76 metri e con un passo di 3,02 metri e successivamente la 90 a 3 porte lunga 4.32 metri. Abbinato a motorizzazioni benzina e diesel anche mild hybrid, nel 2020 arriverà anche la versione plug-in hybrid e il listino partirà dai 51.000 euro della 90 e da 57.000 euro per la 110. Jaguar, oltre alla rinnovata Xe, ha annunciato a Francoforte l’arrivo nel 2020 della nuova Xj esclusivamente in versione elettrica. Passando allo stand Ford invece la parola d’ordine è elettrificazione, con tutta la gamma dotata di un propulsore elettrico a partire dalla Puma mild hybrid fino alla Kuga proposta nelle tre versioni mhev, ibrida tradizionale e ibrida plug-in. In casa Hyundai i debutti spaziano dalla nuova i10, disegnata dal designer 30enne italiano Davide Varenna, fino alla concept 45 e alla sportiva i30 N Project C.