La rivoluzione dell’eolico offshore: potrebbe darci tutta l’elettricità del mondo Potrebbe arrivare dal vento e dal mare la prossima rivoluzione nel campo dell’energia. L’eolico offshore ha la potenzialità di soddisfare più volte l’intero fabbisogno mondiale di elettricità nel giro di un paio di decenni, secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie). Il tutto ovviamente a zero emissioni. Ma per arrivare al traguardo servono grandi investimenti e un forte sostegno politico di Sissi Bellomo

Il campo eolico offshore di Walney, a Blackpool, sulla costa occidentale della Gran Bretagna (Reuters)

3' di lettura

Potrebbe arrivare dal vento e dal mare la prossima rivoluzione nel campo dell’energia. L’eolico offshore ha la potenzialità di soddisfare più volte l’intero fabbisogno mondiale di elettricità nel giro di un paio di decenni, secondo l’Agenzia internazionale dell’energia (Aie). Il tutto ovviamente a zero emissioni.

Per arrivare a questo traguardo c’è però bisogno di un forte sostegno politico e finanziario (oltre che di molta fiducia nello sviluppo di tecnologie a costi più bassi di quelli attuali).

Nel primo rapporto approfondito su questa fonte di energia, l’Aie afferma che allo stato attuale i parchi eolici offshore dovrebbero attirare investimenti per 840 miliardi di dollari in giro per il mondo entro il 2040, con Europa e Cina in prima linea. La previsione di base è che capacità di generazione, che nel 2018 era di 22 Gigawatt, aumenti di altri 20 Gw l’anno: uno sviluppo enorme, che tuttavia dovrebbe addirittura raddoppiare il passo secondo l’Aie per consentirci di raggiungere gli obiettivi sul clima.

L’Agenzia dell’Ocse stima che sarebbe in realtà opportuno investire 1.200 miliardi di dollari, non solo per l’installazione delle pale eoliche (il cui costo è peraltro destinato a diminuire) ma anche per realizzare i necessari sistemi di trasmissione sottomarini e in generale per adeguare la rete elettrica. Interventi costosi, ma che che potrebbero risultare interessanti per le compagnie petrolifere.

Obbigata a fare i conti con il processo di decarbonizzazione, l’industria dell’Oil & Gas può sperare di sfruttare il know how e le tecnologie sviluppate con le estrazioni di idrocarburi offshore. E magari anche trovare qualche sinergia, finché la transizione energetica non sarà compiuta.