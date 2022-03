La rivoluzione digitale della formazione deve unire pubblico e privato

Parallelamente alla crescita della potenza delle connessioni, l’infosfera si popolerà di tante nuove modalità di apprendimento virtuale, come la realtà virtuale (Vr), che già oggi è in grado di trasportarci e immergerci in mondi e contesti di simulazione creati al computer, o la realtà aumentata (Ar), che può erogare informazioni, immagini, istruzioni in maniera direttamente connessa, integrando ciò che vediamo e tocchiamo.

L’intelligenza artificiale (Ai) comprende sempre meglio il nostro linguaggio e l’interazione uomo/macchina, accompagnata e potenziata, acquisisce tratti sempre più realistici e naturali. Nello stesso tempo, si alimenta e impara grazie alla mole di informazioni generata dall’utilizzo di prodotti digitali, i big data. Questo apprendimento asincrono e continuo restituisce significati e connessioni invisibili alla mente umana, con una tendenza irreversibile, che ci porta a una personalizzazione sempre più profonda dell’apprendimento.

Robot, cobot e droni acquisiscono indipendenza e autonomia e sono già in grado di aiutare o sostituire l’uomo in numerose attività. La formazione tecnica e l’apprendimento di operazioni complesse si spostano in ambienti, laboratori, campus dove queste innovazioni sono presenti con simulatori evoluti e integrati.

Lo smartphone conquista una posizione sempre più centrale per l’apprendimento, grazie alle App e al trend mondiale del microlearning, mentre le classiche piattaforme e-learning (Lms) si evolvono per tenere il passo con la rivoluzione in atto e si preparano a essere uno tra gli ambienti di apprendimento digitali.

Processi così radicali non sono indolori e una vasta fascia della popolazione e del mondo del lavoro ha difficoltà a tenere il passo e vive con sofferenza queste trasformazioni. È indubbio che questo processo, se non accompagnato, rischia di creare tante nuove emarginazioni: tecnostress e tecnofobia sono presenti, così come lo sono i rischi legati alla cybersecurity. Per questo è importante che i temi della trasformazione digitale siano centrali in tutti i programmi di apprendimento e che si lavori sulle culture, sul digital mindset e sulle competenze.