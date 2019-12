La rivoluzione green entra in aeroporto La riduzione delle emissioni e la necessità di utilizzare energie rinnovabili spinge progettisti, costruttori e società di gestione a ripensare l'ecosistema che ruota intorno agli scali: dai terminal alle piste, dai trasporti alle connessioni di Paola Pierotti

3' di lettura

L’agenda 2030 delle Nazioni Unite offre al settore dell’aviazione, e nello specifico agli aeroporti, significative opportunità di sviluppo. La sfida è la sostenibilità ambientale che rivoluzionerà l’approccio di progettazione, costruzione e manutenzione delle infrastrutture.

Sono circa 60 milioni gli occupati globalmente nel mercato, 650 miliardi i dollari di fatturato, 2% le emissioni di gas climalteranti e una domanda quasi insaziabile per il trasporto aereo sempre crescente anche nelle previsioni a lungo termine. «Questo scenario – spiega Mauro Oliveri, amministratore delegato di Arup Italia - evidenzia l’importanza del settore e la rilevanza del contributo che si può portare, in termini di riduzione del surriscaldamento globale e del consumo di risorse naturali. La necessità di formulare risposte efficaci, e velocemente applicabili, richiede la costruzione di nuovi percorsi prima di tutto concettuali e poi progettuali, basati su obiettivi di decarbonizzazione e resilienza dei sistemi antropici e naturali».

In altri termini, gli aeroporti sono il luogo ideale per la sperimentazione di soluzioni nuove, sia progettuali che procedurali. Multidisciplinarietà, innovazione e sostenibilità, sono i driver primari per efficientare il processo, con ricadute dirette sulle soluzioni architettoniche ed ingegneristiche. Gli esperti parlano di integrazione territoriale e responsabilità ambientale, cercando di impostare il proprio lavoro su principi di flessibilità e resilienza nel lungo periodo.

Arup, oltre 50 anni di esperienza e più di 100 aeroporti progettati nel mondo, a luglio 2019 ha inaugurato a San Francisco le prime aree ristrutturate del Terminal 1, un progetto che prevede investimenti per 2,4 miliardi di dollari e la creazione di 23 nuovi gates.

Il progetto, sviluppato da HKS-Woods Bagot-ED2-KYA e Gensler-Kuth Ranier per l’architettura, con Arup per gli aspetti ingegneristici e di sostenibilità, si racconta con alcuni elementi che spiegano le declinazioni della voce “green”: vetrate elettrocromiche che riducono i consumi energetici, miscele cementizie studiate per ridurre del 10% l’embodied carbon footprint di tutto l’edificio. Ancora, un sistema di alimentazione per la completa elettrizzazione della flotta dei veicoli per i ground services degli operatori aeroportuali. Nel caso specifico, è stato studiato anche un piano di resilienza per la gestione delle acque meteroriche, che tenga conto di eventi estremi anche a causa dei cambiamenti climatici.