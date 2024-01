La rivoluzione di Keeling per la tintura sostenibile dei tessuti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ancora piccolo e giovanissimo (è nato nel 2020 e occupa una trentina di persone) ma capace di aprire nuove frontiere per la sostenibilità dei processi produttivi nel campo della moda. Keeling, marchio di abbigliamento da uomo di Sealand International, progettato a Firenze, è il brand pilota di una innovativa tecnologia che permette la tintura dei tessuti con un risparmio di acqua superiore al 95% rispetto alle tecniche tradizionali e la riduzione dei consumi di energia elettrica del 92%, con un abbattimento delle emissioni di anidride carbonica pari al 64%. Una innovazione che sta già attirando l’attenzione delle grandi maison del lusso.

Inventata da un ingegnere cinoamericano, è coperta da un brevetto registrato a livello mondiale da Pacific Technology, azienda di Hercules Holding, gruppo emiratino con sedi, oltre che in Italia, negli Emirati Arabi (dove si trova il quartier generale), a Hong Kong e negli Usa. Keeling – attraverso la Sealand International - ruota infatti nell’orbita della holding, attiva non solo nel settore del tessile e dell’abbigliamento ma anche nel campo della formazione superiore privata, dell’hospitality e dell’agroalimentare. «Tutto è nato da una intuizione durante la pandemia, con il crollo dei mercati internazionali – spiega il ceo di Hercules Holding, Andrea Claudio Galluzzo -. Di fronte alla crisi globale abbiamo ritenuto che fossero necessarie idee nuove, con il lancio di marchio basato su tecnologie all’avanguardia che non incidessero sui costi di produzione. L’innovazione messa a punto, infatti, non comporta un costo superiore a quello delle tecniche tradizionali di tintura».

Loading...

A partire dalla collezione della primavera-estate del 2025, inoltre, il 50% delle collezioni sarà prodotto con materiali riciclati: «Pensiamo che sia una operazione di mercato altamente competitiva – prosegue Galluzzo -. Del resto crediamo che il settore della moda senza una decisa virata sulla sostenibilità dei processi produttivi non abbia futuro».

Il cuore della progettazione di Keeling è a Firenze, dove si trova la centrale di stile e di ricerca, mentre la produzione avviene in stabilimenti dislocati tra Medio ed Estremo Oriente. Ed è qui che si dirige l’attenzione delle grandi case di moda italiane e straniere. «Il nostro brevetto consente di non lasciare strascichi sull’ambiente – spiega Tommaso Conforti, chief technology officer di Keeling -. Siamo anche i proprietari esclusivi delle macchine che consentono l’adozione della tecnologia, per cui sono state avviate collaborazioni con diversi gruppi internazionali del settore».

Lanciato per proporre un total look, il marchio (presente al Pitti Uomo di Firenze dal 9 al 12 gennaio), con le collezioni estive vira in particolare sul beachwear, collocandosi su una fascia di mercato medio-alta, cercando comunque di preservare l’accessibilità del brand e un buon rapporto tra qualità e prezzo. Sealand International, l’azienda a cui fa capo, genera ricavi per 150 milioni di dollari, con una filiera che conta circa 300 dipendenti. E ha scommesso su Keeling mettendo in campo investimenti di circa 3 milioni all’anno sull’innovazione del prodotto e sulla comunicazione. Oltre che in Italia, il brand è già presente in molti Paesi dell’Europa Occidentale e negli Stati Uniti. Per l’espansione internazionale le prossime tappe saranno la Corea del Sud e il Giappone.