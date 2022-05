La rivoluzione degli NFT negli spazi di Palazzo Strozzi

Quando ha pensato di organizzare Let's get Digital!?

Il progetto è nato in modo rapido in questi ultimi mesi dialogando con Serena Tabacchi che cura con me questa mostra, nella volontà di creare qualcosa che un'istituzione italiana non aveva ancora fatto in questo modo. A livello di programmazione si inserisce nel programma Palazzo Strozzi Future Art che dallo scorso anno abbiamo lanciato con la Fondazione Hillary Merkus Recordati: una linea di progetti che ha l'obiettivo di puntare su innovazione e contemporaneità con una dinamicità e una reattività molto forti nella relazione con il presente. L'installazione di JR della scorsa primavera è stato il primo capitolo di questo percorso: una reazione dell'arte alle limitazioni imposte dalla pandemia che è diventata un'immagine virale e un manifesto globale grazie alla forza immaginativa dell'artista nel rapporto con il nostro Palazzo.

Daniel Arsham “Eroding and Reforming Bust of Rome (One Year)”, 2021 NFT single-channel video with sound Owned by Pablo Rodriguez-Fraile Courtesy the artist

Come sono stati scelti gli artisti?

La scelta non è stata semplice proprio per le caratteristiche e il numero degli artisti parte di questo movimento, così fresco e in evoluzione. Grazie all'immediatezza della comunicazione digitale ci confrontiamo in maniera costante con davvero tante possibilità e approcci di artisti che sperimentano diverse modalità creative. La selezione fatta con Serena è partita da alcuni nomi che ormai possiamo definire mainstream della Criptoarte per guardare anche a posizioni eterogenee, per questo motivo abbiamo coinvolto Refik Anadol, celebre per la sua capacità di coinvolgere il pubblico tramite le sue monumentali installazioni che uniscono sensorialità e ricerca scientifica, o Beeple, che ormai è una vera e propria star del sistema dell'arte, non solo digitale, come testimonia la vendita del suo Everyday: The First 5000 Days per 69,3 milioni di dollari, posizionandolo come il terzo artista vivente più pagato di sempre, solo dopo a Jeff Koons e David Hockney. In parallelo però la mostra presenta opere di artisti come il collettivo italiano Anyma o Andrés Reisinger che sperimentano attraverso la musica e la poesia. Oppure artisti che riflettono in modo interdisciplinare sul rapporto tra architettura e scultura e dimensione digitale come Daniel Arsham o Krista Kim, una tra le poche donne ad essersi affermata in questo mondo.

Le opere che saranno esposte avranno un denominatore comune?

Il punto di partenza è l’essere opere NFT, legate alla tecnologia blockchain, ma al di là di questo, intendiamo raccontare ed esporre la varietà e le tante possibilità estetiche e creative che questo movimento artistico esprime. Obiettivo è quello di mostrare come non si parli di opere che vivono solo nei piccoli schermi dei nostri cellulari ma di artisti che sperimentano modalità installative diverse, immersive e multisensoriali.

Beeple (Mike Winkelmann) ALIVE #2/3, 2021 Video files (NFT) Collection Jehan Chu Courtesy the artist

La mostra avrà degli appuntamenti di didattica per meglio comprendere gli NFT?

Come per ogni mostra Palazzo Strozzi propone programmi di coinvolgimento del pubblico per approfondire temi e aspetti legati ai nostri progetti. In questo caso abbiamo in programma appuntamenti settimanali di visite alla mostra con approfondimenti dedicati alle specifiche parole chiave del mondo degli NFT per cercare di includere anche il pubblico meno esperto alla scoperta di termini come blockchain, wallet, criptovaluta o metaverso. I nostri social racconteranno tutto ciò e in mostra sarà presente uno spazio fisico di approfondimento, con un glossario e un'area lettura dedicati a questi temi. Abbiamo poi in programma la realizzazione di una conferenza pubblica in cui coinvolgere artisti ed esperti internazionali del settore.

Quali sono gli altri appuntamenti del programma Palazzo Strozzi Future Art?

La prossima iniziativa sarà legata alla mostra che dal 22 settembre 2022 dedicheremo a Olafur Eliasson , la sua prima personale in Italia. L'esposizione permetterà di immergersi nel mondo artistico di Olafur attraverso numerose opere, tra cui alcune installazioni site specific che saranno prodotte come parte del programma Palazzo Strozzi Future Art.