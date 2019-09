La rivoluzione olandese: più spesa e un fondo per gli investimenti Presentato il budget 2020 che rompe con la tradizione rigorista di Michele Pignatelli

Il ministro delle Finanze olandese Wopke Hoekstra in Parlamento con la “valigetta” contenenente la Finanziaria 2020

L’Olanda allenta i cordoni della spesa, rompendo una prassi che da 25 anni la vedeva utilizzare l’eccedenza di bilancio per ridurre il debito pubblico, e si prepara a lanciare un fondo speciale per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione e infrastrutture.

La conferma delle anticipazioni filtrate nei giorni scorsi è arrivata dal ministro delle Finanze Wopke Hoekstra, che ha presentato oggi la Finanziaria per il 2020. Sul piatto forte del budget - un fondo per gli investimenti che si ipotizza pari a 50 miliardi di euro - sono emersi però pochi dettagli, a testimonianza che il tema, nella coalizione di governo guidata da Mark Rutte, rimane controverso. Hoekstra si è limitato a dire che i dettagli saranno definiti nei prossimi mesi e che il piano sarà presentato al Parlamento l’anno prossimo. Un segnale ulteriore che il vento è cambiato e che L’Aja vuole puntare sugli investimenti per garantirsi un futuro di crescita è arrivato però dal tradizionale discorso del re che precede il varo della Finanziaria, in cui Willem Alexander ha definito le guerre commerciali e la minaccia di Brexit un «profit warning» per l’economia dei Paesi Bassi.

Meno tasse per i cittadini, stretta sulle multinazionali

Nel pacchetto annunciato sono previsti tre miliardi a favore delle famiglie - un calo della pressione fiscale che sarà dettagliato meglio nei prossimi giorni, da cui il governo si aspetta un incremento dei consumi almeno del 2% - a cui si aggiungeranno ulteriori agevolazioni per l’acquisto della prima casa .

Per quanto riguarda le imprese, solo quelle con utili sotto i 200mila euro beneficeranno della promessa riduzione della corporate tax , dal 19 % di quest’anno al 16,5% nel 2020; quelle sopra i 200mila vedranno per il momento confermata l’imposta societaria al 25% e dovranno atendere il 2021 per un taglio al 21,7 per cento. Stretta in arrivo per multinazionali come Shell e Philips, che finora potevano azzerare le tasse pagate in Olanda deducendo dagli utili perdite e costi di filiali basate altrove. Per effetto di questa riforma, che dovrà essere approvata dal Parlamento, i Paesi Bassi perderanno forse un po’ del loro “appeal” fiscale, ma incasseranno 265milioni in più all’anno.

