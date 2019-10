La rivoluzione dei robot taglierà 200mila posti alle banche Usa

La macchina è in corsa ed è impossibile fermarla. Tutte le grandi banche continuano a investire in tecnologia. Lo studio di Wells Fargo stima una riduzione di almeno il 10% del totale dei posti di lavoro nel credito. Risentiranno maggiormente dei tagli i call center, i back office e i dipendenti delle filiali. I posti di lavoro legati al marketing e alla consulenza saranno risparmiati almeno per il momento, anche se i progressi dell’intelligenza artificiale potrebbero metterli a rischio in un futuro non troppo lontano.

Per le banche e i loro clienti si tratta di cambiamento radicale che arriva al termine di “25 anni di matrimonio burrascoso” fra istituti di credito e tecnologia. Nozze che cominciano a dare i propri “frutti” e destinate, afferma l'analista di Wells Fargo Mike Mayo, a spianare la strada dell'efficienza negli istituti di credito.

Le banche americane spendono ogni anno circa 150 miliardi di dollari in tecnologia e innovazione. Più di qualsiasi altro settore. Investimenti, efficienze, miglioramenti dei tempi e dei servizi che tradotti in parole povere significano inevitabilmente meno personale. L'Ia e il cloud computing, il machine learning e tutto il mondo delle fintech consente di mettere a punto strategie di marketing mirate, servizi su misura del cliente. «L'industria bancaria cresce più lentamente che in passato. La metà dei costi delle banche sono per il costo del lavoro e non ci sono molte altre leve da usare. Non hanno scelta», osserva Mayo riferendosi alla possibilità che le banche non siano pronte a ridurre la propria forza lavoro. Ma succederà inevitabilmente: i tagli invertiranno il trend di continua creazione di posti di lavoro nell'industria bancaria americana.