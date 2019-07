La robotica ha fame di addetti ma i giovani snobbano gli studi meccanici

«Le figure più richieste in ottica 4.0 - racconta il vice presidente di Federmeccanica con delega all’Education, Federico Visentin - sono i tecnici per l’automazione e i sistemi meccatronici; i tecnici per la gestione e manutenzione ed uso di robot industriali; i progettisti di impianti industriali e gli addetti alla programmazione di macchine a controllo numerico». La loro carenza dipende non solo da una insufficiente offerta quantitativa, ma anche da non adeguati livelli di preparazione, riconducibili a carenze del sistema formativo.

«Noi stiamo facendo la nostra parte - aggiunge Visentin -. A breve decollerà la rete nazionale degli istituti tecnici meccatronici. L’obiettivo è scambiare buone prassi nell’allineamento del fabbisogno formativo della filiera e nell’aggiornamento dei curricula. In questo senso, Federmeccanica è impegnata, attraverso la partecipazione al progetto europeo NEW METRO, che coinvolge 7 paesi, a definire un curriculum meccatronico, nei contenuti formativi e nelle metodologie didattiche, per gli Its valido a livello europeo. Più in generale, serve promuovere una cultura favorevole all’impresa che in Italia manca. Anzi sembra che si vada nella direzione opposta».

Per far fronte al mismatch, molte aziende meccaniche stanno correndo ai ripari e intrecciano strette collaborazioni specie con gli Its. Un esempio virtuoso, accade al «Cuccovillo» di Bari, che opera nell’ambito meccanico-meccatronico-sistema casa dal 2010. «Noi puntiamo su percorsi duali - racconta il direttore dell’Its Cuccovillo, Roberto Vingiani -. Lavoriamo con realtà come Bosch, Magneti Marelli, Natuzzi, Datalogic, Masmec, Maldarizzi, Ge Avio, Sanofi, Jindal Films, solo per citare alcune aziende. Formiamo giovani su competenze specialistiche che partono dalla produzione (programmatori macchine CNC, Team Leader, Lean) e attraverso l’automazione (PLC, Robot, Sensoristica) raggiungono le tecnologie abilitanti di Industria 4.0».