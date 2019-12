La rotta Italia-Usa piace agli affari. A New York un desk per favorire scambi e partnership Grant Thornton punta a catturare un trend di internazionalizzazione che vede in crescita, fatto sia di aziende e investitori Usa verso l'italia che viceversa. E che non viene fermato dai problemi commerciali di Marco Valsania

New York - Supportare aziende e investitori americani attirati dal mercato made in Italy, ma anche società italiane interessate a creare o consolidare una presenza sul mercato statunitense. Una doppia rotta la cui domanda è in aumento.

Un desk italiano a New York

È l’obiettivo dell’ Italian Business Group – un “desk italiano” – aperto dal gruppo di consulenza Grant Thornton presso il quartier generale della società a Midtown Manhattan.

«Abbiamo già in corso da anni rapporti di collaborazione con numerose imprese con interessi negli Stati Uniti - dice Alessandro Dragonetti, managing partner responsabile dell’attività fiscale, durante una tappa a New York per inaugurare il nuovo desk - E abbiamo deciso di accelerare la nostra scelta, volendo rappresentare un ponte stabile» tra le due sponde.

Responsabile dell’iniziativa a New York sarà Carlotta Benedet, che sottolinea come i servizi si rivolgeranno non solo a multinazionali ma anche a piccole e medie imprese con una vocazione all’internazionalizzazione. «Un focus particolare sarà sul settore finanziario, tecnologico e sull'energy - ha detto - Mentre tra i servizi che possiamo offrire alle imprese ci sono quelli di indirizzo, coordinamento e assistenza in ambito fiscale, nell'advisory e nell'audit».

Tra le opzioni discusse con i clienti ci sono anche joint venture e fusioni e acquisizioni.