La rumena ITR di imprenditori napoletani acquisita dalla francese Egis

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La rumena Italrom Inginerie Internationala S.r.l. e la sua partecipata polacca IRP (ITR Group) _ che fanno capo agli imprenditori napoletani Lorenzo Sabini e Rosario Russo –sono state acquisite al 100% dal guppo francese Egis, un gruppo internazionale attivo nel campo della progettazione e dell'ingegneria. Anche il gruppo ITR opera nel campo dei lavori infrastrutturali e civili, con circa 50 dipendenti, principalmente in Romania e in Polonia, erogando servizi di ingegneria sia per clienti del settore pubblico che privato, con particolare focus sui mercati stradali e ferroviari.

Con questa acquisizione, Egis consolida la propria presenza nei mercati emergenti dell'Est europeo, dove opera già attraverso la controllata Egis Romania oltre che attraverso numerose ulteriori branch locali: la società francese punta alla creazione di un Polo di Design multidisciplinare, caratterizzato da un elevato livello di esperienza e a servizio di un paese, la Romania, e di un'area geografica che registrano tassi di crescita interessanti. Il team di ITR Group verrà integrato in quello di Egis Romania e Lorenzo Sabini e Rosario Russo manterranno un ruolo di direzione e coordinamento, tecnico e commerciale, all'interno del gruppo Egis.

Loading...

Advisor di ITR Iniziativa Cube

Advisor dell'operazione per ITR Group è l'italiana Iniziativa Cube S.r.l., società di consulenza finanziaria e direzionale con quartier generale a Napoli, 3 sedi in tutta Italia più un ufficio a Bruxelles, che ha affiancato la società ed i suoi soci nell'operazione, curandone gli aspetti di M&A, gli aspetti finanziari e quelli legali. Il team di Iniziativa è stato guidato dal partner Marco Messina ed ha visto il coinvolgimento dell'analyst Simone Bonocuore.

Il gruppo Egis è stato assistito da Mazars per le due diligence finanziaria e fiscale, dallo studio legale rumeno Tuca per la due diligence legale e la negoziazione dello SPA e dalla francese Vigie Capital in qualità di M&A advisor.

Egis Group partecipata da CDP francese

Attualmente Egis Group, partecipata dalla CDP francese e da un uno dei principali fondi di investimento europei (Tikehau Capital), ha un fatturato di quasi 1,2 miliardi di euro ed un piano industriale che punta a raddoppiare nel prossimo quinquennio anche attraverso la crescita per linee esterne con acquisizioni previste su scala europea (con un occhio particolare all'Italia) nei settori dell'ingegneria, O&M (anche con riferimento alla gestione di autostrade ed aeroporti) e mobilità.

«ITR Group – commenta Lorenzo Sabini della partecipata ItalRom – è entusiasta di entrare a far parte di Egis, uno dei più importanti player mondiali nel settore dell'ingegneria delle costruzioni. ITR ha raggiunto e superato gli ambiziosi traguardi che si era prefissato alle sue origini, diventando una presenza consolidata nel mercato delle società di progettazione e consulenza operanti nel settore delle grandi infrastrutture e delle opere civili». «Questa operazione – afferma Marco Messina di Iniziativa – ha un gusto particolare che ci rende estremamente contenti e soddisfatti. Riuscire ad affiancare un gruppo italiano, sviluppatosi con successo all'estero, in un progetto di valorizzazione e di integrazione in un importante gruppo internazionale è motivo di enorme orgoglio».