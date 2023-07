La Russa: non rifarei la dichiarazione su mio figlio

Ascolta la versione audio dell'articolo

«La mia convinzione di padre, tuttora esistente, è di credere a mio figlio. Perché un padre può anche non credere a suo figlio. Ma se crede a quello che il figlio gli racconta, non c’è niente di male che lo dica», ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante la cerimonia del Ventaglio per il tradizionale scambio degli auguri alla stampa parlamentare, rispondendo a una domanda sulle sue prime dichiarazioni legate all’accusa di stupro nei confronti del figlio Leonardo. La scelta di parlare però «non la rifarei, ma soprattutto perché non sono stato bravo a far comprendere che, nelle mie dichiarazioni, non c’era nessun attacco alla ragazza (che ha accusato di stupro suo figlio, ndr) e da quel momento, avuti i suoi difensori, tocca a loro parlare». Il presidente del Senato ha aggiunto: «Mezz’ora dopo, quando ho visto la dichiarazione della signora Schlein, che leggeva la dichiarazione come se fosse rivolta alla ragazza, ho detto subito di essere stato frainteso e di non volerla attaccare e non sono intervenuto oltre».

Santanchè: il voto è chiaro e segno di democrazia

Parlando della mozione “legittima” di sfiducia alla ministra Daniela Santanchè, durante la cerimonia del Ventaglio, La Russa ha detto che «non tocca a me giudicare perché sarebbe una opinione. Il risultato è molto chiaro ed è un segnale di libera democrazia e di civiltà anche per come si è svolto il dibattito».

Limitare numero decreti

La Russa ha anche parlato della valanga di decreti in Parlamento. «Io personalmente dico da sempre che i decreti andrebbero limitati al massimo» e «il passo successivo dovrebbe essere dare corsie preferenziali più ampie alla discussione di progetti di iniziativa parlamentare o anche governativa». L’auspicio «è che ci siano, anche con modifiche regolamentari, corsie particolari, questo comporta un grande cambiamento nella velocità con cui vengono approvati i provvedimenti. Al Senato abbiamo già fatto passi da gigante».

Vitalizi: nessuna opposizione da parte mia

I vitalizi? «Il presidente del Senato non può sindacare», ha detto La Russa, perché «si tratta di un provvedimento preso da un organismo», ha detto rispondendo a una domanda sul tema dell’assegno agli ex parlamentari nel corso della cerimonia del Ventaglio in Senato. «L’organismo era in prorogatio», ha detto riferendosi al Consiglio di garanzia di Palazzo Madama . «Ora - aggiunge - ci sono gli strumenti per riprendere questa materia e personalmente, come ho detto al M5S, da parte mia non c’è nessuna opposizione». Poi La Russa ha ricordato che il voto che ha ripristinato in Senato l’assegno è stato detto che «è stato un voto trasversale, intelligenti pauca».

Migranti, regolamentare l’afflusso

Sui migranti ha detto che «bisogna cercare di regolamentare un regolare afflusso di persone che vogliono venire a lavorare nel nostro paese. Persone di cui il nostro paese ha bisogno, che può poi trattare nel modo migliore e inserirli in un modo che finora né centrodestra e centrosinistra hanno dimostrato di saper fare. Molti che arrivano sono costretti a una vita forse più grama di quella che hanno lasciato».