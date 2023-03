La Russa: «Via Rasella pagina tutt’altro che nobile». È polemica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ignazio La Rusa parla di via Rasella è subito innesca la polemica. «Via Rasella è stata una pagina tutt’altro che nobile della resistenza, quelli uccisi furono una banda musicale di semi-pensionati e non nazisti delle SS, sapendo benissimo il rischio di rappresaglia su cittadini romani, antifascisti e non», ha detto il presidente del Senato a Terraverso, podcast di Libero, rispondendo sulle critiche alla premier Meloni circa l’eccidio delle Fosse Ardeatine riferito a «morti italiani»: «Un attacco pretestuoso - ha detto -. Tutti sanno che i nazisti hanno assassinato detenuti, anche politici, ebrei, antifascisti e persone rastrellate a caso, certo non gente che collaborava con loro».

Scotto: La Russa sdogana fascisti, indegno e vigliacco



«Le parole di La Russa su Via Rasella sono un atto di revisionismo senza precedenti. Come dire: i partigiani se la sono un po' cercata. La seconda carica dello Stato non può confondere le vittime con i carnefici. E sdoganare il punto di vista dei fascisti. Indegno e vigliacco». Lo scrive su Twitter il deputato e coordinatore di Articolo 1 Arturo Scotto