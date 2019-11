La Russia all’incrocio di interessi divergenti di Antonella Scott

L’energia del vento? Vladimir Putin non è pienamente convinto. «Si sa che è positiva - ammetteva quest’estate il presidente russo -, ma vogliamo pensare anche agli uccelli? Quanti muoiono a causa delle pale eoliche che vibrano tanto da far scappare i vermi dalla terra? Non scherzo: è la conseguenza di queste moderne modalità di produrre energia. Non dico che non dobbiamo svilupparci, ma neppure dimenticare i problemi che ne derivano».

Tanta sensibilità verso i lombrichi è singolare: di fatto, alle spalle di Putin in materia di sviluppo sostenibile c’è un “conflitto di interessi” gigantesco. La Russia è il secondo produttore mondiale di petrolio e gas, e sull’esportazione di energia fossile poggiano i conti dell’intera nazione. L’energia verde, dice Putin, non deve condurre al totale abbandono di nucleare e idrocarburi.

E tuttavia il Paese più grande del pianeta, tra i principali responsabili del riscaldamento climatico (al quarto posto nel mondo con il 4,6% delle emissioni di CO2 nel 2018 dopo Cina, Usa e India),rischia anche di diventarne la prima vittima,in particolare per l’impatto sulle regioni artiche e sulla Siberia dove le temperature aumentano due volte e mezza più rapidamente che nel resto del pianeta, provocando condizioni meteo estreme. Accanto alla lotta alla povertà e alle diseguaglianze, quello ambientale è tra i principali obiettivi di sviluppo sostenibile in Russia e richiede interventi urgenti.

Sia pure in ritardo, le autorità si stanno muovendo. In settembre, al vertice Onu sul clima, Mosca ha finalmente ratificato le intese di Parigi che impegnano a ridurre le emissioni. «Nonostante gli obiettivi siano tutt’altro che ambiziosi - dice David Nicholls, senior analyst per East Capital, compagnia di asset management specializzata nei mercati emergenti - riteniamo che questo sia un segnale di crescente attenzione ai cambiamenti climatici all’interno della Russia». Il rispetto degli impegni presi, del resto, è legato al collasso dell’industria sovietica: «I funzionari russi - spiega Nicholls - citano spesso il calo del 32% delle emissioni di gas serra, dal picco del 1990. Ma questo è in gran parte dovuto al declino economico seguito al crollo dell’Urss, più che a uno sforzo sincronizzato».

Però nel Paese che in era sovietica immaginava di deviare il corso dei fiumi, e che non ha mai posto in cima all’agenda la sensibilità per l’ambiente né per gli abitanti delle sue regioni più inquinate, l’opinione pubblica si sta muovendo. E i temi ambientali - la difesa del verde, la gestione dei rifiuti, l’opposizione alle discariche presso i centri abitati, la neve che diventa nera nelle regioni carbonifere - sono al centro di proteste sempre più in grado, almeno su questo fronte non politico, di esercitare pressioni sul potere.