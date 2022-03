La Russia chiede la riunione del Consiglio Onu sull’Ucraina. Aiea: ispezioni nelle centrali nucleari

3' di lettura

Ancora bombe russe su Mariupol dopo l’attacco all’ospedale pediatrico. Ed è ancora alto l'allarme sulle centrali nucleari, con l’azienda di Stato ucraina che ha smentito il ripristino dell’alimentazione elettrica a Chernobyl. L’Ucraina ha anche annunciato che un istituto di ricerca nucleare è stato colpito a Kharkiv. Per il ministero dell’Interno «alcune apparecchiature potrebbero rilasciare radiazioni se venissero danneggiate». L’Aiea preannuncia «ispezioni fisiche nelle centrali nucleari».

Esplosioni in altre città ucraine

La tv e i media ucraini hanno riferito anche di esplosioni a Lutsk, nel nord-ovest dell’Ucraina, così come a Dnipro, città dell’entroterra situata sul fiume Dnepr, nella parte centro orientale del Paese. La Bbc sottolinea che in queste città non c’erano stati bombardamenti russi finora. L’attacco a Lutsk, in particolare, avrebbe preso di mira un aeroporto. Ci sono anche notizie che l’attacco russo avrebbe colpito una fabbrica, l’unico luogo in cui è possibile riparare alcuni motori di aerei da combattimento. L’Occidente, intanto, punta ad isolare sempre di più la Russia sul fronte economico. Con gli Usa capofila, che vogliono togliere tutti i privilegi commerciali a Mosca.

Mosca più vicina a Kiev

Dopo il sostanziale fallimento dell’incontro tra i ministri degli esteri di Mosca e Kiev, Serghiei Lavrov e Dmytro Kuleba, ieri in Turchia, gli spiragli di una tregua si sono chiusi. Anzi, la Difesa americana ha registrato un ulteriore avvicinamento dell’Armata a Kiev, di circa 5 chilometri. E le immagini satellitari di un convoglio russo hanno mostrato le forze armate che si stanno ridistribuendo nelle aree vicine: un segnale di una rinnovata pressione verso la capitale ucraina. Più a nord, la città di Chernihiv ha subito danni significativi. Sugli altri fronti, le autorità ucraine hanno denunciato un attacco all’istituto di ricerca nucleare di Kharkiv, che ospita un reattore sperimentale.

Zelensky: «Affrontiamo uno stato terrorista»

La situazione più drammatica per le città assediate resta quella di Mariupol. Dove il vicesindaco ha riferito che oltre 1.200 corpi sono stati rimossi dalle strade e si è iniziato a seppellire i corpi in fosse comuni. Da Kiev, Volodymyr Zelensky ha accusato i russi di aver sferrato un attacco sul corridoio umanitario della città del sud. «Stiamo affrontando uno stato terrorista», ha tuonato il presidente ucraino, secondo cui 100mila civili sono stati evacuati dalle zone dei combattimenti.

Oggi riunione del Consiglio Onu

Mosca invece ha chiesto la convocazione di un Consiglio di Sicurezza dell’Onu per discutere le «attività biologiche militari americane in Ucraina». Zelensky ha replicando dicendosi preoccupato che si tratti di un pretesto di Mosca per condurre attacchi con armi proibite: «Se vuoi conoscere i piani della Russia, guarda cosa la Russia accusa gli altri di pianificare». La riunione del Consiglio Onu su questo dossier è stata convocata per oggi. Zelensky accusa Mosca di aver sferrato un attacco su un corridoio umanitario verso Mariupol. E in un video ha accusato le forze russe di impedire l’evacuazione dei civili da Mariupol e Volnovakha e di violare il cessate il fuoco. Il leader ucraino ha anche aggiunto che in due giorni sono circa 100mila le persone evacuate dai centri abitati nelle zone dei combattimenti.