La Russia distrugge un satellite con un missile. Allarme per la stazione spaziale internazionale

Non è il primo episodio del genere

Non è la prima volta che un episodio simile succede. Sicuramente nel 2007 la CIna utilizzò un suo satellite come bersaglio, creando 2000 frammenti che da allora vagano per lo spazio come tante pallottole pericolosissime, pronte a distruggere altri satelliti, anche cinesi. È praticamente impossibile governare questi frammenti che se ne vanno in giro incontrollati, verrebbe da dire in cerca di vittime. Più in generale dopo più di 60 anni di attività nello spazio e migliaia di satelliti lanciati, il nostro pianeta è circondato da uno strato di migliaia e migliaia di pezzi di metallo che le attività di questi decenni hanno lasciato che si accumulino, senza che nessuno si sia mai preoccupato di avviare una regolamentazione e una bonifica. Su questo la legislazione che riguarda lo spazio è gravemente carente e l'Onu certamente non tiene un atteggiamento frizzante, limitandosi a sperare che i Paesi si accordino su un minimo di regole condivise. Ma con l'aumento del numero di satelliti, ormai lanciati a decine alla volta per le telecomunicazione e Internet, non può che peggiorare.

C'è bisogno di una operazione di responsabilità anche per lo spazio attorno al pianeta fondamentale per la nostra vita di ogni giorno, dispiacerebbe perdere un paio di satelliti per telecomunicazioni, o uno dei costosissimi e fondamentali satelliti per il geoposizionamento, o magari uno di quelli che sorvegliano i viaggi aerei o il suolo e i mari. Oltre che per il riscaldamento globale i grandi del mondo devono trovare l'accordo anche sul traffico in cielo, ormai peggio di quello della tangenziale di Caracas.