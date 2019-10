La Russia ora guarda all’Africa come a un’immensa start-up

5' di lettura

DAL NOSTRO INVIATO

SOCHI - Gli onori di casa, all’ingresso del Forum economico Russia-Africa nel parco olimpico di Sochi, li fa un vecchio spazioplano Buran, Tempesta di neve: cugino sovietico dello Space Shuttle, circondato dalle coloratissime bandiere dei 54 Paesi africani. Ma all’interno, in apparenza, di sovietico non c’è proprio nulla. Le delegazioni passeggiano tra stand ultramoderni con il compito di mostrare cos’ha da offrire questa nuova Russia a un’Africa che cresce rapidamente, contesa da Cina, Giappone, Stati Uniti, Unione Europea. E ora, anche da Vladimir Putin.

Galvanizzato dal confronto con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, da cui proprio alla vigilia del Summit africano Putin è uscito come l’arbitro del futuro in Siria, per due giorni il presidente russo ha corteggiato instancabilmente gli ospiti, tra bilaterali e sessioni plenarie, ascoltandoli e discutendo e scherzando con loro per arrivare a definire l’incontro, al termine, «costruttivo, amichevole e direi quasi intimo». Un ritorno: tra i 43 capi di Stato o di governo, a Sochi si sono rivisti protagonisti dell’antico legame tra Africa e Unione Sovietica, accanto a volti giovani come il premio Nobel per la Pace Abiy Ahmed, primo ministro dell’Etiopia. Attraverso di loro, Mosca intende recuperare terreno sulla concorrenza - soprattutto cinese - e farsi posto nel continente che aveva trascurato. Con un approccio completamente diverso: non è l’ideologia o la solidarietà a guidarla, ma gli interessi. Non promette aiuti, cerca partner e nuovi mercati.

Una potenza globale

«In Africa la Russia ha due obiettivi - spiega Andrej Kortunov, direttore del Consiglio russo per gli affari esteri -. Uno è geopolitico: dimostrare di essere una potenza globale. Però capisce anche che l’Africa ha un grosso potenziale e la Russia, che eredita una certa posizione dall’Urss, non sarebbe saggia a non incrementarla, sul piano economico e politico. Certo l’Africa ha risorse limitate e non è importante come l’Asia, ma in Africa si possono fare molte cose senza grossi investimenti. Ecco, per la Russia l’Africa è una specie di start-up».

Tra progetti innovativi, schermi hi-tech e fotografie d’epoca - Nasser che conferisce l’Ordine del Nilo a Jurij Gagarin... - al Forum di Sochi la compagnia di fertilizzanti Phosagro ha reso omaggio a Dmitrij Mendeleev installando una Tavola periodica luccicante, ciascun elemento in bella mostra nella sua vetrinetta. Quelli di cui la Russia dispone in abbondanza, e le terre rare che può trovare in Africa.

A confronto con Pechino