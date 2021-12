«La Russia pianifica blitz in Ucraina». Biden: non accetterò la linea rossa di Putin

Mosca: Usa vogliono inasprire situazione attorno Ucraina



«Gli Usa stanno svolgendo un’operazione speciale per inasprire la situazione attorno all’Ucraina addossando la responsabilità alla Russia» sottolinea la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Che aggiunge: «La sua base è costituita da atti provocatori vicino alle frontiere russe accompagnati da una retorica accusatoria nei confronti di Mosca». Per Zakharova «le forze armate russe in territorio russo sono un legittimo diritto sovrano», aggiungendo che «partendo dalle azioni Nato nell’area, la stampa americana dovrebbe essere preoccupata per gli atti aggressivi non della Russia ma degli Usa».

Gentiloni: su Ucraina dobbiamo essere vigili

Riguardo all’Ucraina «dobbiamo essere molto vigili», ha detto il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni intervenendo ai Med Dialogues, Gentiloni ha poi aggiunto che la Ue supporta Kiev e i Paesi coinvolti nella crisi al confine con la Bielorussia, ma per quanto la fornitura di gas sia sempre condizionata dalla geopolitica «non penso sia nell’interesse della Russia estremizzare il conflitto con l’Ue sulla fornitura di gas».

Alta tensione

Dopo il faccia a faccia a Stoccolma del 2 dicembre tra il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov e il suo omologo americano Antony Blinken, il segretario di Stato americano aveva ribadito la linea della fermezza di Washington: se Mosca «aggredirà» Kiev, aveva affermato, le conseguenze saranno «pesanti».

La disputa riguarda l’allargamento a est della Nato che infrange le linee rosse di Mosca. Le autorità ucraine, è il ragionamento del Cremlino, forti del sostegno occidentale stanno alzando la posta in gioco e di fatto non attuano il loro “pezzo” di accordo di Minsk, trasformando l’autonomia del Donbass, l’area contesa del sud del Paese a maggioranza russofona, in un miraggio. «Le ostilità sono ancora molto probabili, la retorica aggressiva di Kiev suggerisce un possibile scenario militare nel Donbass», ha messo in guardia nei giorni scorsi il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov.