La Russia rilancia l’idea di un’«Opec del gas» (ma il Qatar rema contro)

(Anadolu Agency via AFP)

L’eccesso di gas rischia di protrarsi a lungo, avverte il ministro dell’Energia Alexandr Novak. La soluzione? Creare «alleanze e coalizioni» dotate di strumenti per ribilanciare il mercato: in pratica tagli di produzione

3' di lettura

Un’«Opec» anche per il gas, che consenta ai grandi produttori di coordinarsi per tagliare l’offerta e sostenere i prezzi. L’idea non è certo nuova (e in passato è stata più volte accantonata in quanto impraticabile) ma oggi è qualcosa di più di un’esercitazione teorica. Perché a rilanciarla, in una fase di mercato molto delicata, è la Russia.

Il ministro dell’Energia Alexander Novak è venuto allo scoperto, invitando a «creare coalizioni e accordi per bilanciare il mercato». La base da cui partire ...