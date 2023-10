La Ryder Cup torna in Europa nel tripudio del Marco Simone

Sono diventati 34 gli anni di digiuno fuori casa. Non avranno un’altra occasione fino al prossimo appuntamento di Adare Manor, in Irlanda, nel 2027.

La manifestazione romana ha visto un grande successo di pubblico: alla vigilia si stimavano 250 mila spettatori in tutto, di cui il 70% proveniente dall’estero.

Donald: uno dei giorni più belli della mia vita

“Sapevamo che il team Usa avrebbe dato tutto e ci sono andati vicini. Sì, è certamente il giorno tra i più belli della mia vita. Dedico la vittoria alla mia squadra e ai miei compagni”. Così a Sky Sport, il capitano del team Europa della Ryder Cup, Luke Donald - con vice-capitani i torinesi Edoardo e Francesco Molinari - dopo la matematica certezza del successo degli Usa nella 44esima edizione della massima competizione internazionale di golf.

Golf: l’Italia porta fortuna all’Europa che torna a vincere la Ryder Cup Photogallery23 foto Visualizza

Malagò: bello se in altri sport Europa andasse unita

“Sarebbe bello che altri sport trovassero una competizione in cui tifare per il nostro continente o contro il resto del mondo o gli Stati Uniti. E’ la dimostrazione che la gente non vuole andare solo con le individualità”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la vittoria del Team Europe . Facendo un bilancio della tre giorni di gara ha concluso: “Venendo qui il piano trasporti ha retto. Da Roma si è vista una viabilità diversa di strade che da venti anni erano un cantiere e grazie alla Ryder hanno visto conclusi i propri lavori quando invece sarebbero dovute esser state già pronte. Stamattina ho parlato anche con il principe Alberto di Monaco che era qui e ha detto che è incredibile quello che siamo riusciti a fare. In tutto questo poi il tempo ci ha aiutato perché con il rischio pioggia ci sarebbe stato un sapore diverso”.

Molinari: mai pianto prima su un campo da golf

- “E’ la prima volta che piango su un campo da golf, in tutta la mia vita, non riesco a dire tre parole senza mettermi a piangere”. Lo dice a Sky Sport un commosso Francesco Molinari. Per l’italiano, vicecapitano non giocatore, è il secondo successo, dopo quello da giocatore nel 2018. “Era dura, ma con una squadra eccezionale formata da ragazzi eccezionali siamo riusciti a portarla a casa. E’ una storia incredibile quella che abbiamo con la Ryder Cup”.