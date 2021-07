La saggezza della folla e l'insipienza della massa

L’influenza degli altri

L'influenza sociale può introdurre una buona dose di “rumore” e imprevedibilità nelle nostre decisioni facendoci cambiare gusti e preferenze, ma anche attraverso meccanismi più sottili, alcuni dei quali sono stati messi in luce dal matematico del Politecnico di Zurigo Jan Lorenz e dai suoi colleghi attraverso un ingegnoso esperimento. I partecipanti all'esperimento, divisi in diversi gruppi, dovevano produrre una serie di stime su valori come “la densità della popolazione della Svizzera” o il “numero dei nuovi immigrati in quell'anno a Zurigo”. La precisione di ciascuna risposta veniva ricompensata con un incentivo monetario. I soggetti erano chiamati a produrre cinque stime consecutive per lo stesso valore, per poi passare alla domanda successiva e ad ogni stima dovevano anche applicare una valutazione circa la fiducia riposta nella correttezza della loro risposta. Ad un secondo gruppo di soggetti, dopo ogni stima, veniva mostrata la media delle risposte di tutti gli altri partecipanti nello stesso gruppo. I due gruppi hanno mostrato risultati molto differenti: mentre le risposte aggregate dei partecipanti al primo gruppo si sono rivelate stime migliori delle stime dei singoli partecipanti, questa saggezza della folla è del tutto scomparsa nel secondo gruppo.

Gli studiosi identificano tre cause per questo risultato. La prima è definita “Social Influence Effect” (effetto di influenza sociale). Si tratta di un fenomeno statistico dovuto al fatto che l'informazione relativa al comportamento degli altri riduce la diversità delle stime, ma non ne migliora la precisione. La diversità produce scambio informativo e spinge le stime aggregate verso il valore vero che si sta cercando di indovinare, mentre l'“effetto influenza sociale” attiva un processo di convergenza di tutte le stime verso valori del tutto arbitrari. C'è anche un secondo fattore in gioco; quello che gli autori definiscono “Range Reduction Effect” (effetto di riduzione della gamma). Immaginate di chiedere un parere medico a diversi specialisti e che tutti questi specialisti, leggendo le diagnosi di chi li ha preceduti, producano diagnosi concordanti.

La concordanza dei giudizi rafforza la fiducia del paziente nella correttezza della diagnosi anche se questa, in realtà, può essere completamente sbagliata e la convergenza delle opinioni dovuta solo alla trasmissione dell'informazione rispetto alle diagnosi dei colleghi. Collegato a questo secondo fattore ce n'è un terzo, il cosiddetto “Confidence Effect” (effetto fiducia). Si vede che, quando i partecipanti elaborano le loro stime sapendo quello che hanno fatto gli altri partecipanti, allora diventano più sicuri della correttezza delle loro valutazioni anche se queste, in realtà, sono peggiorate. L'effetto fiducia genera un senso soggettivo di sicurezza e affidabilità nei decisori che non è minimamente supportato da elementi oggettivi relativi alla qualità delle loro scelte (Lorenz, J. et al., “How social influence can undermine the wisdom of crowd effect”. PNAS, 108(22), pp. 9020–9025, 2011).

Due principi contrastanti

I dati di questo esperimento sottolineano due principi contrastanti: il primo è che la saggezza della folla è un fenomeno reale ed efficace nel migliorare le scelte e le valutazioni attraverso l'azione congiunta di soggetti indipendenti; il secondo principio mette in luce che, anche la più piccola forma di influenza sociale, eliminando l'indipendenza di giudizio, può portare a valutazioni e scelte peggiori di quelle dei singoli, attraverso un misto di errore statistico e presunzione psicologica. Nelle nostre società democratiche è praticamente impossibile mantenere l'indipendenza di giudizio ed evitare l'influenza sociale. Pensiamo, per esempio, all'effetto di un sondaggio elettorale sulla valutazione ex-ante degli elettori sulla popolarità dei partiti. Come sapere che musica hanno scaricato gli altri utenti di un sito musicale altera il livello di popolarità delle singole canzoni e crea delle storie parallele e indipendenti nei vari gruppi, così i dati sulle preferenze e delle intenzioni di voto degli altri elettori può esercitare un effetto non irrilevante nel rafforzare o indebolire la popolarità di una formazione politica rispetto alle altre. Ecco che l'influenza sociale produce un vero e proprio fenomeno di massificazione. L'ha spiegato molto bene Elias Canetti nel suo “Massa e Potere” quando parla di quel “Fenomeno enigmatico quanto universale che è la massa che d'improvviso c'è là dove prima non c'era nulla. [Che] vuole liberarsi il più compiutamente possibile dal timore dei singoli di essere toccati. Quanto più gli uomini si serrano disperatamente gli uni agli altri, tanto più sono certi di non aver paura l'uno dell'altro”. Se è vero che le folle possono essere sagge, dunque, ciò è vero solo a patto che non diventino “masse”.