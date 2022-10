La sanatoria delle liti fiscali potrebbe portare al taglio di 12mila cause

I punti chiave Ruolo inoppugnabile

Corsa alle istanze di adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali in Cassazione. La misura, prevista dalla legge sulla riforma della giustizia tributaria, secondo fonti interne alla Suprema corte potrebbe portare al taglio di 12mila cause dallo stock complessivo delle pendenze. Una cifra non irrilevante, se rapportata al totale delle pendenze: circa 47mila liti vecchie anche di cinque anni.

Allo stato la norma prevede che, in caso di doppia sconfitta integrale delle Entrate nei precedenti gradi di giudizio, si possono cancellare le liti fino a 100mila euro pagando il 5% mentre, qualora l’Agenzia abbia perso in tutto o in parte in uno solo dei gradi di merito, la sanatoria sarà rivolta alle liti fino a 50mila euro e con il pagamento del 20 per cento.

È comunque presto per tirare le somme sull’appeal generale della sanatoria. Ma tra gli addetti ai lavori c’è la convinzione che un’estensione della misura potrebbe incrementare lo smaltimento dei procedimenti, alcuni dei quali basati su crediti ormai inesigibili, anche fino a raddoppiarlo. L’ipotesi era circolata già nelle scorse settimane, e si vedrà con l’insediamento del nuovo Parlamento e del nuovo Governo se questa possibilità si tradurrà in una norma vera e propria.

C’è poi da capire il destino di una montagna di cause relative agli estratti di ruolo – l’atto della Riscossione che elenca le cartelle esattoriali emesse e notificate al contribuente –, la cui impugnabilità è venuta meno con l’articolo 3-bis del Dl 146/2021. Una questione complicata dalla recente sentenza 26283/2022 del 6 settembre scorso delle Sezioni unite, che ha ritenuto retroattiva la norma. Il problema, infatti, è che fino al 2021 circa il 40% del totale dei ricorsi era proprio basato sull’impugnazione dell’estratto di ruolo. Nel 2020, per esempio, su 135mila ricorsi in Ctp, 55mila riguardavano il documento della Riscossione. Una bella grana da risolvere, anche considerato il disagio che sta montando nei gradi di merito del contenzioso, dove non mancano giudici che procedono ugualmente con la trattazione, ritenendo «inapplicabile» la sentenza della Cassazione.

Le nuove Corti di giustizia tributarie sono così chiamate – tra l’altro – a sbrogliare i nodi che nascono dal deposito di questo provvedimento delle Sezioni unite. Una decisione che ha costituito un cambio di rotta radicale della Cassazione in materia di impugnabilità degli estratti di ruolo.