La sandbox italiana ritarda, l’ecosistema dell’innovazione fintech rimane indietro Fissati due anni fa i paletti del Decreto Crescita, la procedura si è arenata dopo la consultazione. Ora sarebbe opportuno ridare slancio al progetto di Pierangelo Soldavini

AFP

3' di lettura

Escludiamo il Regno Unito che in fatto di finanza non si fa dare lezioni da nessuno. Ma in Europa l’Italia era partita con un tempismo che lasciava presagire la possibilità di arrivare prima degli altri garantendosi una freccia in più nell’innovazione in ambito finanziario e assicurativo e un fattore competitivo anche a livello internazionale.

Due anni fa il Decreto Crescita incaricava il Mef di adottare la regolamentazione necessaria a definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione...