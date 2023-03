La sanità dimenticata: il rapporto spesa/Pil scenderà al 6% nel 2025

Ascolta la versione audio dell'articolo

Chi non ricorda l'incenso a lode del corpo sanitario italiano nel pieno dell'emergenza-Covid? Tanti peana assolutamente meritati: basta rileggere certi sondaggi fatti due anni fa. In particolare, sono riuscito a ritrovarne uno, del febbraio 2021 quando l'epidemia divampava.

Bastano pochi numeri di quell'indagine per rendersi conto come la nostra classe sanitaria fosse allora sugli specchi dell'opinione pubblica. È proprio il caso di rammentare quei dati: il 66% degli italiani interpellati riteneva la nostra classe medica come la migliore al mondo ed il 37,3% (nel Meridione ancora di più: il 43,4%) considerava “eroici” i dottori ospedalieri. Non solo: il 62,5% concordava sul fatto che i medici tricolori avrebbero dovuto essere maggiormente valorizzati e retribuiti mentre il 71,5%, esprimeva la fiducia (il 50,4% abbastanza fiducia ed il 21,1% molta) sul nostro sistema sanitario.

Meritati riconoscimenti, insomma, per l'intera categoria e, nell'esaltazione generale, anche il sottoscritto, che da giovane si era iscritto alla facoltà di Medicina per seguire le orme paterne ma che, poi, aveva cambiato facoltà, si era quasi pentito della scelta compiuta mezzo secolo fa: cosa avrebbe fatto se, invece che il giornalista, avesse preferito il camice bianco?

A questo punto, era logico aspettarsi che, dopo le tante medaglie al merito sul petto dei sanitari “made in Italy”, alle parole sarebbero seguiti i fatti, con azioni concrete per valorizzare maggiormente il corpo sanitario, ma siamo sempre bravi a scordarci delle promesse fatte e, ancora una volta, abbiamo così finito per perdere l'occasione di voltare veramente pagina.

Basta rileggere, a questo proposito, cosa è stato scritto, la settimana scorsa, da alcuni quotidiani: a parte le possibili ripercussioni sulla sanità a proposito dei procedimenti giudiziari aperti per quegli uomini politici accusati di avere in qualche modo sottovalutato l'estrema gravità del Covid, si sono stretti ancor più i cordoni della borsa per il nostro servizio sanitario nazionale.