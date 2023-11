La sanità italiana alla sfida demografica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sempre più anziani, sempre meno risorse. Un mix che rischia di mettere a dura prova il futuro della sanità italiana. Un bivio ormai inevitabile quello che ci attende e che sta nei numeri. L’Italia è contemporaneamente uno dei Paesi con la più bassa fertilità al mondo (1,2 figli per donna) e con le migliori speranze di vita: gli uomini vivono in media 80,5 anni, le donne 84,8. Uno squilibrio destinato ad amplificarsi con la generazione dei boomer che si affaccia alla soglia di età più critiche. Nel 2023 già si registra un numero di over 65enni doppio rispetto a quello dei ragazzi al di sotto dei 15 anni: 14,1 milioni contro 7,3 milioni. Eppure, sono proprio i giovanissimi che dovranno garantire in futuro sia pensioni che spesa sanitaria. Ecco perché la spesa pensionistica e quella destinata all’assistenza sono destinate ad essere sempre più in competizione. A tracciare un quadro in tal senso il Rapporto Oasi 2023 del Cergas dell’Università Bocconi: “a fronte di una base imponibile statica, anzi tendenzialmente in decrescita a causa della riduzione della popolazione attiva, l’aumento automatico degli interessi sul debito e della spesa pensionistica spiazza gli altri comparti del welfare pubblico”, si legge. Sanità in primis. Perché più anziani significa più cure, più cronicità, più assistenza da garantire.

Rispetto al 2022 la spesa sanitaria, dati Istat e Nadef 2023, crescerà senza cambi di rotta di 8 miliardi entro il 2026. Mentre la spesa pensionistica aumenterà di 64 miliardi. Tutto questo mentre già oggi le pensioni assorbono il 15% del Pil, oltre al doppio della sanità pubblica che si ferma al 6,7%. Un dato, per altro, destinato a contrarsi nei prossimi anni. E che dovrà essere sufficiente, invece, a garantire assistenza ad una delle popolazioni tra le più anziane e fragili del mondo: il 24% degli italiani sono over 65, il 40% ha almeno una patologia, sono 3,9 milioni i non autosufficienti.

Quale livello di cure e per chi rischia di diventare un dilemma imprescindibile, a meno di trovare nuovi modelli per la sanità italiana. Già oggi la metà delle visite specialistiche ambulatoriali sono pagate privatamente. “Anche adottando un livello ottimistico – stima il Cergas – il tasso di copertura del bisogno si ferma al 37%. Almeno il 62% della popolazione con limitazioni funzionali, stimabile in 2,4 milioni di persone, non riceve alcun servizio pubblico”.

