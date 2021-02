La Sardegna apre a una stagionalità lunga per gli immobili La Regione punta a riqualificare edifici storici in chiave turistica da nord a sud. La valorizzazione riguarda strutture a poca distanza dal mare oppure in aree rurali o di montagna di Davide Madeddu

La Regione punta a riqualificare edifici storici in chiave turistica da nord a sud. La valorizzazione riguarda strutture a poca distanza dal mare oppure in aree rurali o di montagna

Il turismo 365 giorni l’anno negli immobili regionali inutilizzati. È uno degli obiettivi previsti dal “Piano per la valorizzazione degli Immobili Regionali per la programmazione 2021-2023” appena approvato in Sardegna. Punto di partenza del programma, la ristrutturazione e la trasformazione delle strutture attualmente inutilizzate e la conseguente valorizzazione. Il panorama di immobili, che l’amministrazione pubblica vuole recuperare e riadattare per un nuovo corso, è variegato, per ubicazione e dimensioni, e interessa un po’ tutti i territori della Sardegna.

Si passa dal sud per arrivare al nord dell’isola, con strutture a poca distanza dal mare oppure in aree rurali o di montagna.

Nell’area metropolitana della città di Cagliari le strutture interessate sono “Villa Laura, la Caserma Trieste e il complesso residenziale-militare di Calamosca a Cagliari, e il complesso immobiliare ex batteria a Capitana”.

Nella provincia del Sud Sardegna gli interventi riguarderanno il complesso immobiliare ex Ersat (ex penitenziario e ex cantina) a Castiadas. A Oristano saranno recuperati l’ex vivaio forestale Gran Torre e l’ex Seminario Pontificio Regionale di Cuglieri.

Interventi di riqualificazione anche in provincia di Nuoro. Si tratta dei fabbricati dell’ex Aeronautica a Bari sardo e dell’Hotel Villafiorita (realizzato dall’Esit alla fine degli anni Sessanta per ampliare l’offerta alberghiera in particolare nell’interno dell’isola ma poi dismesso e chiuso) a Sorgono.