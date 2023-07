La Sardegna fa rete per Einstein Telescope

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il prossimo scoglio da superare è per settembre 2024, quando l’Europa deciderà la sede per installare l’Einstein telescope. Ossia il primo osservatore al mondo di onde gravitazionali di terza generazione. La corsa è già iniziata con l’ufficializzazione della candidatura della miniera di Sos Enattos a Lula, in provincia di Nuoro: luogo considerato idoneo per il silenzio antropico e l’assenza di rumore sismico. Si prevede un impatto economico di 6 miliardi e una ricaduta occupazionale di 36 mila posti di lavoro. L'Italia compete con un consorzio formato da Belgio, Olanda e Germania che ha individuato la sede potenziale di ET nella regione del Mosa-Reno, vicino alla città belga di Eupen. In campo ci sono le istituzioni locali e regionali per far sì che l’intero sistema possa essere sistemato nelle gallerie della miniera di Sos Enattos. «Einstein Telescope rappresenta la più grande sfida scientifica e tecnologica - ha sottolineato il presidente della Regione Christian Solinas -. Stiamo svolgendo un percorso di riconversione del nostro sistema minerario con progetti di questo tipo, a partire dalla miniera del Sulcis, che diventerà una torre di distillazione di un gas nobile come l’argon, fino alla Einstein Telescope e al radiotelescopio di San Basilio che già esiste. Tutto ciò consolida un modello di sviluppo alternativo che, attraverso l’investimento nella scienza, rappresenta anche una ricetta contro lo spopolamento e per il rilancio delle zone interne». Per supportare la candidatura italiana la Regione Sardegna, ha preso un impegno formale con il Governo: stanziare 350 milioni da aggiungere al finanziamento statale, che potrebbe essere di circa 1 miliardo. Nel cammino per l’Einstein Telescope c'è poi il piano da 50 milioni derivanti dal Pnrr, per la costituzione dell’Etic (Einstein Telescope Infrastructure Consortium), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ha messo insieme una rete di laboratori per sviluppare le tecnologie necessarie per la progettazione tecnica e ingegneristica.