La Sardegna si blinda contro l’aumento dei contagi: verso tamponi a campione per chi sbarca

Crescono, seppure in maniera altalenante, i contagi da Covid-19 in Sardegna, l’annunciata nuova ordinanza della Regione che dovrebbe ripristinare i tamponi per chi arriva non c'è ancora e dall’Ats (l’azienda per la Tutela della salute) si ipotizzano solo tamponi a campione.

I numeri

L’ultimo bollettino diramato dalla Regione registra un andamento altalenante con una flessione nell’ultimo rilevamento e parla di 95 nuovi casi (contro i 233 di ieri) e un tasso di positività che dal 9 per cento di ieri cala al 2 per cento. In totale sono stati eseguiti 1.443.515 tamponi, per un incremento complessivo di 4.668 test rispetto al dato precedente.Si registra un nuovo decesso (1.495 in totale). I ricoveri ospedalieri: 57 pazienti in area medica (-3 rispetto al report precedente) e 4 in terapia intensiva.Attualmente in Sardegna sono 1.825 le persone in isolamento domiciliare e 55.190 i guariti (+7)

Le quarantene

Da qualche giorno è scattata l'emergenza a Serrenti, paese di poco più di 4 mila abitanti, nel Medio Campidano a una quarantina di chilometri da Cagliari dove si contano 21 positivi e 211 abitanti in quarantena. Situazione che ha spinto il sindaco a sospendere gli eventi culturali, musicali ricreativi e sportivi. Sospese anche tutte le autorizzazioni e nulla osta fino alla conclusione dell'emergenza e ripristinato il coprifuoco per locali pubblici. Bar, ristoranti e parchi rimarranno chiusi dalle 23 alle 5 del mattino successivo. Stesse restrizioni sino alla settimana prossima, ossia sino alla scadenza dell'ordinanza a Usini, paese con circa 4.300 abitanti, nel Sassarese dove si registrano 14 positivi e oltre 40 persone in quarantena.

La Regione

C'è attesa, intanto, per il provvedimento della Regione, o meglio l'ordinanza che dovrebbe ripristinare i controlli agli arrivi di porti e aeroporti per i turisti provenienti dai centri a rischio. Non è escluso che però possa arrivare domani, dopo le risultanze della cabina di regia del Governo che servirà a stilare la lista dei luoghi dove il green pass diventerà obbligatorio, e da cui dovrebbero emergere novità sulle richieste delle Regioni di modifica dei parametri per le fasce di rischio.

La nota del presidente

Per il momento c'è la nota nota diramata il 17 sera con cui il presidente Christian Solinas annuncia quello che viene definito l'imminente provvedimento. “Ripristiniamo un’intensificazione dei controlli rispetto agli arrivi dai Paesi che, in questo momento, hanno il più alto tasso di incidenza di casi dovuti alla variante Delta - si legge nella nota-. Purtroppo ancora una volta la Sardegna dovrà provvedere da sé. Questi controlli si sarebbero dovuti svolgere alla fonte, cioè agli imbarchi prima della partenza. Avevamo chiesto allo Stato e all’Europa semplicemente di richiedere un controllo del Green pass e della condizione di negatività insieme al biglietto di viaggio. Invece ci ritroviamo, purtroppo, a dover intervenire direttamente”.