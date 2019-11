La scadenza «lunga» dei 5 anni

Chi si accorge dell’errore dopo il 2 dicembre, può comunque inviare un modello Redditi Pf 2019 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione da integrare (cioè entro il 2024), indicando nel frontespizio il codice “1”. Questo termine vale per le dichiarazioni integrative sia “a sfavore” che “a favore”: cioè per quelle che comportano un maggior debito d’imposta (o un minor credito), sia per quelle da cui deriva un maggior credito (o un minor debito o un’imposta invariata).