La Scala «danza» per la Fenice allagata: serata a favore del teatro veneziano

In programma il classico Symphony in C di George Balanchine – appunto sulle note della Sinfonia n. 1 in do magg. di Georges Bizet –, l’elegante e audace Petite mort di Jiří Kylián su due movimenti dei concerti per pianoforte e orchestra di Mozart (Adagio dal Concerto n. 23 K488, Andante dal Concerto n. 21, K467 - solista Takahiro Yoshikawa) e infine il celeberrimo Boléro di Maurice Ravel con la storica coreografia di Maurice Béjart interpretata da Martina Arduino. L'Orchestra del Teatro alla Scala è diretta dal maestro Felix Korobov.