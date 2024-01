La scelta / Strada tracciata per chi non è migrato

Se non si rientra tra i clienti vulnerabili, le strade possibili sono tre: 1) scegliere l’offerta proposta dal venditore nella lettera ricevuta (obbligato dall’Arera a proporre all’utente la migliore offerta disponibile al momento); 2) scegliere un’offerta qualsiasi dal mercato libero; 3) non operare alcuna scelta. In quest’ultimo caso, a partire da domani, si sarà trasferiti in automatico a una fornitura con lo stesso venditore, ma con condizioni particolari (si veda punto 6 dell’elenco).



3/11 5/11 Menu