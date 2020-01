La scelta strategica dell’Università di Brescia di Maurizio Tira

3' di lettura

L'Università degli Studi di Brescia è cresciuta. Ce lo dice, tra l'altro, l'esito delle ultime iscrizioni che evidenzia un aumento significativo del numero di matricole (+15%), premiando così la bontà della nostra scelta di diversificazione e ampliamento dell'offerta didattica.

È pertanto nel solco delle azioni intraprese dall'inizio del mio mandato che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione della nostra Università hanno recentemente approvato il Piano Strategico 2020-2022 e definito, così, obiettivi e strategie del prossimo triennio, recependo le richieste avanzate dai principali portatori di interesse del nostro territorio. Oltre trenta istituzioni e stakeholder di primaria importanza erano presenti all'incontro sulle linee strategiche, dalle imprese, alle istituzioni finanziarie, agli ordini professionali, ai consorzi, alle associazioni.

Punteremo ancora sulla diversificazione, nella direzione dell'ampliamento dell'offerta formativa e dell'aggiornamento dei corsi esistenti con l'obiettivo di raggiungere, nel medio periodo (2025), la soglia dei 20 mila studenti.

Ai tre nuovi corsi di studio (Farmacia, Sistemi Agricoli Sostenibili e Tecniche dell'Edilizia) e ai due nuovi indirizzi di laurea attivati a Brescia e a Mantova nell'anno accademico 2019/2020, si affiancheranno altre proposte didattiche (in fase di approvazione il corso di laurea in Ingegneria delle Tecnologie per l'Impresa Digitale, il corso di laurea magistrale in Scienze Giuridiche dell'Innovazione e il corso di laurea magistrale in Economia Sociale e Imprese Cooperative), con l'obiettivo di potenziare l'aumento generale del numero di studenti iscritti che nell'a.a. 2019/2020 è stato pari al 7% circa.

A fronte della stagnazione delle risorse statali per l'Università e per la ricerca, puntiamo a migliorare il tasso di successo relativamente alla capacità di attrarre risorse esterne da bandi competitivi per la ricerca, in particolare in ambito europeo, nell'ambito del prossimo Programma Quadro Horizon Europe. In linea con lo sviluppo e l'ampliamento dell'offerta formativa, saranno reclutati nuovi ricercatori di tipo B, anche in assenza di piani straordinari ministeriali, al fine di migliorare la produttività scientifica e le collaborazioni in ambito nazionale e internazionale.