La scena artistica parigina fa concorrenza a Fiac La 46ª edizione della fiera è stata l'occasione per celebrare la rinnovata centralità di Parigi nel sistema dell'arte contemporanea. Bene gli acquisti. In attesa della Brexit molte gallerie internazionali hanno aperto o stanno aprendo un avamposto nella capitale francese di Nicola Zanella

Kimsooja. Encounter - Looking into Sewing, 1998/2002. Stampa su Dibond e Tessuto. 210x125 cm. ed di 5. Galleria Raffaela Cortese

7' di lettura

Dal 16 al 20 ottobre è andata in scena la 46ª edizione di Fiac , ospitata nella suggestiva cornice del Grand Palais, ma nonostante sia una delle fiere d'arte contemporanea più importante al mondo, la vera protagonista della settimana è stata la capitale francese stessa che vive un momento di splendore e centralità economico-culturale che non si vedeva, esagerando un po', dai tempi dalla Belle Époque.

Parigi. L' UBS Global Real Estate Bubble Index pubblicato il mese scorso ha certificato che il mercato immobiliare parigino stia entrato in zona rischio per il possibile scoppio della bolla immobiliare, tanta è stata la crescita dei prezzi supportata dalla forte domanda di nuove abitazioni soprattutto nei segmenti più alti del mercato, una delle spinte maggiori viene dai molti francesi in fuga dalla Brexit e che lavorano principalmente nella finanza; Macron inoltre nel 2018 ha cancellato l'ISF, l'imposta sulle grandi fortune che negli ultimi anni aveva portato molti milionari francesi a cercare rifugio all'estero soprattutto in Belgio.

Il mercato dell'arte contemporanea. Come sempre riflette a meraviglia lo stato geopolitico e finanziario e così ecco che David Zwirner ha aperto la sua prima sede a Parigi, con tutti i significati reali e simbolici che questa scelta comporta, la prima mostra ha inaugurato il 15 ottobre: una personale di Raymond Pettibon. Gagosian ha inaugurato, invece, il 13 ottobre nella periferia chic di Parigi, a Le Bourget, un immenso spazio industriale, dove ospita quattro mostre contemporaneamente. White Cube sta aprendo un ufficio di rappresentanza e Pace Gallery ed altri si dice che stiano cercando qui la loro nuova sede.

In linea con il proverbiale nazionalismo e, nonostante queste new entry di lusso, il gallerista del momento nel mondo contemporaneo a Parigi rimane senza dubbio Kamel Mennour. Francese di origine algerine, vendeva grafiche porta a porta prima di aprire la sua galleria nel 1999, ricorda qualcuno?. Ora ha tre spazi nelle zone più strategiche della città, La sua è una storia che tutti amano raccontare simbolo di integrazione e riscatto sociale, in una Parigi spaccata tra il boom del centro e il degrado delle Banlieue. Durante Fiac tutte e tre le sedi sono state dedicate alla mostra personale di Ugo Rondinone: «A wall, Seven Windows, four people, three trees some clouds one sun. In memory of John Giorno». I lavori dell’artista svizzero erano in vendita dai 75.000 euro ad oltre un milione per le installazioni più rappresentative. Ca va sans dire: ottimo riscontro di vendite.

Dato per assodato che Hauser & Wirth , David Zwirner e Pace Gallery hanno messo a segno vendite importanti fin dal giorno dell'opening, qualche esempio? Un dipinto di Mark Bradford piazzato a 1,2 milioni e un grande disegno-acquarello su carta di Louise Bourgeois del 2008 a un 1,7 milioni di dollari per Hauser & Wirth, 20 opere vendute da Pace il primo giorno con un picco di 1,1 milioni di dollari per un dipinto di Robert Rauschenberg del 1996 e, infine, molti lavori venduti anche per Zwirner che ha messo in mostra una tri-personale con lavori di Lucas Arruda, Wolfgang Tillmans e Sherrie Levine, con quest'ultima, artista concettuale e femminista, che ha fatto segnare la vendita più alta toccando i 750.000 dollari. Normale amministrazione insomma; molto più rilevante e meno scontato vedere i trend e i risultati tra le altre gallerie.