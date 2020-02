La schizofrenica avventura: con il deragliare della ragione Marechera racconta la guerra civile Tradotto finalmente in italiano «La casa della fame», pischedelico monologo in cui lo sprofondare nella schizofrenia del protagonista viene paragonato alla discesa agli inferi della guerra civile dello Zimbabwe

«Non c’erano addii consapevoli all’adolescenza, perché il vuoto si era già insediato in fondo alle nostre budella. E sapevamo che di fronte a noi se ne spalancava un altro con un appetito da lupo, e di cose vive». Lampi di parole esatte cuciono un frastuono di flashback, digressioni, allucinazioni e realtà più spaventose delle allucinazioni nello psichedelico monologo che costituisce La casa della fame, racconto da poco tradotto in italiano tratto dall’omonima raccolta The House of Hunger (1978) di Dambudzo Marechera.

Nato nel 1952 in una township di Rusape, nella Rhodesia Meridionale, Marechera morì di Aids a 35 anni ad Harare, capitale dell’ormai divenuto Zimbabwe, alcolizzato e senza soldi né dimora, nonostante la fama internazionale che gli valse questo scritto elogiato da Doris Lessing, Angela Carter e altri. Un testo che Marechera compose poco dopo la sua espulsione dall’Università di Oxford, accusato di aver tentato d’incendiare il suo collegio.

Ed è effettivamente un appetito sfrenato e violentissimo di cose vive quello che serpeggia nel resoconto di una catabasi parallela: lo sprofondare del narratore nella schizofrenia e la discesa agli inferi della miseria e della guerra civile del suo Paese. Discesa raccontata per sprazzi, dagli arresti in massa negli atenei ai cadaveri di guerriglieri in mostra davanti agli scolari.

«Presi le mie cose e me ne andai. Stava sorgendo il sole. Non mi veniva in mente un posto dove andare» scrive nell’incipit. Non andrà molto lontano, di bar in bar, in un flusso ininterrotto e farneticante di parole e metafore ardite dove ai dialoghi si alternano i ricordi mentre la trama si slabbra in numerosi rivoli e così fanno la sua mente dissociata, la sua personalità fratturata.

Si è lasciato alle spalle Immaculate, incinta, picchiata a sangue dal fratello di lui perché vuol tenere quel che crede essere il proprio figlio, e che il protagonista invece sa essere suo. Con la sua infanzia brutalizzata dalle botte, dallo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, dalla miseria e dalla vergogna di una madre che si è prostituita alla morte del padre per mantenerli, Immaculate gli provoca repulsione, perché non è possibile «che una creatura come lei fosse stata concepita nella turpitudine della nostra storia. Mi faceva venir voglia di sognare, mi faceva credere nel futuro, nella speranza», tutte cose che gli erano negate.