La scienza del clima è di nuovo una questione di sicurezza nazionale

[...]

L’infrastruttura di monitoraggio è spesso il primo dominio scientifico in cui si gioca la competizione geopolitica. Oggi è controllato da un mix di attori nazionali e privati. Il settore del telerilevamento commerciale ha notevolmente ampliato le infrastrutture spaziali che un tempo erano limitate a pochi strumenti governativi di alta qualità. E sempre più paesi stanno sviluppando le proprie capacità per esaminare i sistemi del Pianeta. La Cina, ad esempio, dispone di un proprio sistema di osservazione della Terra ad alta risoluzione per supportare l’agricoltura di alta precisione e il monitoraggio degli oceani e ha investito in una flotta di satelliti metereologici per servire i propri partner nella Belt and Road Initiative.

Questi investimenti hanno digitalizzato le osservazioni planetarie, alimentando l’ottimismo sull’avvicinarsi di un’era fatta di abbondanza di dati. Ma la nuova competizione geopolitica solleva il rischio che la conoscenza dei beni comuni si trasformi in uno strumento di egemonia. I governi hanno già riconosciuto questo potenziale. Il 15 dicembre 2016 la Cina ha sequestrato un drone sottomarino che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sosteneva stesse raccogliendo dati oceanografici nel Mar Cinese Meridionale. La nave è stata prelevata in acque internazionali, fatto che la Marina americana ha descritto come senza precedenti e illegale.

Inoltre, dall’accordo dello scorso anno tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia (Aukus) per la fornitura di sottomarini nucleari all’Australia, la Cina ha investito in infrastrutture di sorveglianza subacquea per monitorare le acque contese nella regione. Con le misurazioni dei beni comuni che tornano a essere una questione di strategia di sicurezza, scienziati e aziende – come Microsoft, che ha recentemente lanciato un Planetary Computer per ospitare e condividere i dati di monitoraggio – si ritroveranno a tracciare una linea sottile tra l’agenda ambientale globale e gli interessi in materia di sicurezza nazionale.

Ma forse il fattore più importante è che potrebbe cambiare il focus delle nostre osservazioni. Con i sottomarini russi e cinesi che pattugliano le coste degli Stati Uniti e dei loro alleati, e viceversa, più da vicino, le zone marittime precedentemente marginali come il Mar Mediterraneo e il Mar Nero diventeranno più cruciali per la strategia internazionale. Come la raccolta dei dati, anche le previsioni e l’infrastruttura informatica possono diventare un dominio soggetto a forte contesa. Nelle prime fasi della guerra in Ucraina, il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine ha sospeso l’accesso russo ai suoi prodotti di previsione meteorologica e modellazione climatica, perché ha riconosciuto il valore tattico di tali informazioni.