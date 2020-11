Lotta al Covid-19: la scienza, finalmente, è tornata alla Casa Bianca

I pezzi grossi della task force

Il rilascio della scienza dal carcere è iniziato il 9 novembre, quando Biden ha annunciato la task force per il coronavirus del suo team di transizione. Sarà co-presieduta dall'ex Surgeon General Vivek Murthy, dall'ex commissario della Food and Drug Administration (FDA) David Kessler e da Marcella Nunez-Smith, preside per la ricerca sull'equità sanitaria presso la scuola di medicina dell'Università di Yale. La presenza di Kessler è notevole in quanto ha prestato servizio sia sotto il presidente repubblicano George W. Bush che sotto il presidente democratico Bill Clinton e ha guidato gli sforzi per la salute pubblica che nel 2009 hanno portato il Congresso a dare alla FDA il potere di regolamentare i prodotti del tabacco che creano dipendenza e sono cancerogeni.

La presenza di Nunez-Smith segnala l'intenzione di tenere conto delle disparità razziali nella strategia COVID-19. È stata coautore di uno studio sulla raccolta incoerente di dati medici COVID per razza. Ha concluso: «Data la lunga storia di razzismo strutturale della nostra nazione, i funzionari della sanità pubblica, i sistemi sanitari e i politici dovrebbero lavorare insieme per migliorare la disponibilità di dati COVID-19 di alta qualità».

L'amministrazione Trump ha disumanamente ignorato il razzismo strutturale quando ha definito “infrastrutture essenziali” gli impianti per il confezionamento della carne, un lavoro ad alto rischio di contagio che si dà il caso sia svolto per il 70 per cento da neri e latino-americani. Molti governatori bianchi, conservatori e legislatori statali repubblicani hanno riaperto in modo aggressivo le economie sulle spalle di settori di servizi “essenziali” sproporzionatamente di colore, dato che i lavoratori bianchi lavoravano in gran parte in sicurezza da casa.

Tra i neri mortalità più alta

Se la pandemia ha causato più di 100.000 vittime bianche negli Stati Uniti, il tasso di mortalità dei neri, dei latino-americani e degli indigeni in base all'età è il triplo di quello dei bianchi, secondo l'APM Research Lab. Uno studio dell'Università dello Utah ha trovato quest'estate una forte correlazione tra le morti dei neri COVID e la sovrarappresentanza nei lavori “essenziali”. L'autore dello studio Fares Qeadan ha detto che i dati «suggeriscono fortemente che i neri non stanno morendo a causa del COVID-19 perché sono geneticamente più suscettibili, hanno più co-morbilità, o non stanno prendendo le necessarie precauzioni. Invece, è probabile che muoiano di più perché lavorano in settori in cui hanno un rischio maggiore di venire a contatto con il virus».

Lavoratori edili esposti

Un nuovo studio del Journal of the American Medical Association Network Open ha scoperto che i lavoratori edili di Austin, Texas, hanno contribuito in modo significativo alla diffusione del virus e all'aumento dei ricoveri ospedalieri. La città di Austin in primavera ha cercato di attuare una moratoria sull'edilizia residenziale e commerciale non essenziale, ma l'ha abbandonata dopo che il governatore Greg Abbott, uno dei più aggressivi sostenitori della priorità all'economia rispetto alla salute pubblica, ha emesso un ordine esecutivo che considerava essenziale tutta l'edilizia. Gli operai edili - il 66% dei latino-americani di Austin - hanno avuto cinque volte più probabilità di essere ricoverati in ospedale con COVID-19.