La scommessa sui mercati europei: l’inflazione tornerà nei ranghi in 12 mesi

Il fatto che il rendimento dei BTp italiani decennali sia sceso giovedì sotto il 4% (chiudendo al 3,998%), non è un fatto significativo solo per gli amanti delle “soglie psicologiche”. È indicativo per un altro motivo: perché i rendimenti dei titoli di Stato italiani non riuscivano a sfondare quella soglia dal 15 dicembre scorso. Cioè dal giorno in cui la Bce ha alzato i tassi di 50 punti base e ha annunciato a sorpresa nuovi «significativi» aumenti del costo del denaro nel 2023. Quel giorno creò...