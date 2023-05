La scommessa del Pnrr si gioca sulle urgenze di scuola e università

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nell’Italia dei tanti Neet e dei pochi laureati non si può parlare di crescita e di sviluppo prescindendo dal capitale umano e dalle sue urgenze. A cominciare dalla dispersione scolastica che resta ancora al di sopra di quel 10% già indicato come obiettivo dalla vecchia strategia Europa 2020 e diventato ora un target del Pnrr entro il 2026. Oppure del mismatch tra domanda e offerta di lavoro con cui tutte le nostre aziende si confrontano quotidianamente e che l’ultimo monitoraggio Uniocamere-Anpal dà al 46 per cento. Da qui la scelta del Festival dell’Economia di Trento di dedicare una serie di panel al mondo dell’istruzione. Nel senso più ampio del termine. Con almeno un paio di eventi da segnare in rosso sull’agenda, complice la presenza dei ministri di riferimento.

Appuntamento, ad esempio, il 27 maggio alla Filarmonica, dalle 14.30 alle 16. «La scuola italiana oggi e domani», questo il titolo del panel che sarà aperto da un’intervista a tutto campo al ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara. Dopodiché spazio a una tavola rotonda con esperti di primo piano come Daniele Checchi, economista ed ex componente dell’Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) o la dirigente scolastica Maria Prodi. O ancora Viviana Sbardella, sovrintendente scolastica della Provincia autonoma di Trento che ci aiuterà ad aprire una finestra su una realtà in cui l’autonomia differenziata in materia di istruzione è operativa da anni.

Loading...

Uno dei dossier più caldi del momento dopo le polemiche (poi rientrate) sulla proposta di Valditara di immaginare degli stipendi differenziati per gli insegnanti in base al costo della vita nelle varie di città d’Italia.

Sempre lo stesso giorno, in parte accavallandosi con il primo evento, si parlerà anche di atenei e di istruzione universitaria. Dalle 15.15 alle 16, stavolta nella Sala Depero, è in programma «Università e ricerca fabbrica del domani» con la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, impegnata in un colloquio one to one con il giornalista di Radio 24, Simone Spetia. E qui gli spunti d’interesse, specialmente sul fronte del Piano di ripresa e resilienza, sicuramente non mancheranno.

BERNINI

La fabbrica del domani