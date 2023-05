La scommessa vinta del brand più giovane del gruppo Vw

Ascolta la versione audio dell'articolo

Cupra si è affacciata sul mercato soltanto nel 2018 come brand del gruppo Volkswagen smarcandonsi così da Seat. Da allora il marchio ha fatto registrare un totale di 300.000 unità vendute. Questo perchè sin da debutto si è segnalato per un design estremo e per prestazioni sportive legate all’elettrificazione. Lo stile delle Cupra è definito, anche tramite dettagli, in modo distintivo e riconoscibile. Non a caso i due modelli che esprimono oggi quale sarà il futuro di Cupra sono le due elettrica: la Born, già in vendita, e la Tavascan, il suv coupè che ha debuttato in anteprima a Berlino settimana scorsa in vista del lancio vero e proprio stimato all’inizio del 2024 a prezzi da definire. Una formula di successo quella di Cupra che nel 2022 ha fatto registrare cifre record di consegne di 152,900 unità in crescita del 92,7%. L’Italia è il quarto mercato globale dopo Germania, Spagna e Regno Unito, ma davanti alla Francia a cui Cupra aggiunge un tasso di internazionalità che è in costante crescita: Messico (+ 120%) Turchia (+ 879 %) è Israele ( + 138%).

L’espansione globale del brand di Barcellona ha preso ulteriore slancio sia con l’ingresso nel mercato australiano che con la svolta elettrificata.