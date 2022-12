La scoperta dell'Ireland Ancient East

L'area dell'Ireland Ancient East, che abbraccia 17 contee, è ricca di storia, ma anche di opportunità legate alla tradizione gastronomica irlandese, che sta attraversando un felice rinascimento incentrato sul connubio tra l'ispirata creatività di giovani chef e l'eccellenza di materie prime di provenienza locale, frutto di processi produttivi attenti alla sostenibilità.

Si divide in tre aree – Land of 5000 Dawns (le contee leggendarie), Historic Heartlands (il cuore storico) e Celtic Coast (la costa celtica) ed è ricoperto di luoghi storici che come il sito megalitico riescono a far raggiungere ere diverse, connotate da una suggestiva aura di misticismo.Un viaggio in quest'area consente di mettere insieme attrazioni molto note o luoghi e indirizzi lontani dai percorsi classici, come per esempio, proprio nei dintorni di Newgrange, la vicina Drogheda.