La scultura tra installazioni pubbliche e collezionismo privato

Céline Condorelli - Ouah Wau ( to Donna Haraway), 2022 - Galeria Vera Cortês (Lisbona)

Le opere di Céline Condorelli si presentano come oggetti quasi-funzionali strutturati che coinvolgono gli oggetti, le persone e il contesto in cui prendono vita, in una riflessione che mette in crisi il confine tra la sacralità dell'opera d'arte e la sua funzionalità. «Ouah Wau ( to Donna Haraway)», 2022 ideata per Sculpture Garden è una struttura di sostegno per un albero cadente del parco. Alla base della scultura alcune forme grafiche servono come giochi o esercizi per i cani che possono correre liberamente in questa parte del parco. L'opera (in acciaio inox verniciato 800 × 390 cm) è stata realizzata con il sostegno della Galeria Vera Cortês di Lisbona che rappresenta l'artista (i prezzi delle sculture oscillano da 5.200 per i lavori più piccoli a 15.000 euro).

Alia Farid - In lieu of what is, 2022 - Galerie Imane Farès (Parigi)

Le altre opere

Tra le opere già realizzate che il curatore ha selezionato colpisce il lavoro monumentale di Alia Farid (il suo palmento artificiale è attualmente esposto sul terrazzo del Whitney per l'omonima biennale), «In Lieu of What Was», indaga gli effetti delle industrie sul tessuto sociale nel sud dell’Iraq e del Kuwait, paese d’origine dell'artista. Le cinque sculture realizzate in fibra di vetro e resina poliestere con dimensioni che superano in altezza i due metri sono in vendita dalla galleria parigina Galerie Imane Farès a 160mila euro. Altre sculture di dimensioni più contenute viaggiano sui 20mila euro come l'opera «Jerrycan (Lovely Gift from Blessed Land)», 2017 realizzata in calcare in edizione di 5+2 AP (30 x 36 x 15 cm peso 65 kg).

Sammy Baloji - “and to those North Sea waves whispering sunken stories”, 2021 - Galerie Imane Farès (Parigi)

Esplora la memoria e la storia della Repubblica Democratica del Congo, la scultura di Sammy Baloji, «and to those North Sea waves whispering sunken stories» del 2021. Le sue opere sono da sempre un’indagine continua sul patrimonio culturale, architettonico e industriale della regione del Katanga, nonché un’interrogazione sull’impatto della colonizzazione belga. L'artista, nato a Lubumbashi, RD Congo nel 1978 vive tra Lubumbashi e Bruxelles, lavora con Galerie Imane Farès e la sua installazione (dimensioni 223,8 x 230 x 129,6 cm) è un terrario in metallo e vetro contenente varie piante tropicali, terriccio e ciottoli d'argilla (prezzo 60.000 euro).

Erika Verzutti - Venus of Cream, 2020 - Andrew Kreps (New York)

«Venus of Cream», 2020 (bronzo 210 × 79 cm) è il titolo della scultura dell'artista brasiliana Erika Verzutti (da Andrew Kreps Gallery i pezzi delle sue sculture oscillano indicativamente fra 30.000 e 180.000 $) che nella sua pratica utilizza una varietà di materiali, come la cartapesta, il cemento, il bronzo e la modellazione di elementi naturali e frutta immaginaria con l’argilla, per esplorare il ruolo del ready-made naturale nella scultura. L’universo di Verzutti è simile a un bestiario e a una flora tropicale in cui si mescolano forme organiche di ogni tipo: animali, frutti, totem... spesso impregnati di una carica erotica. Per Sculpture Garden, presenta una delle sue Veneri rovesciate, come omaggio alla sensualità e alla fertilità, sotto forma di un frutto tropicale dai seni multipli. Una di queste sculture era in vendita ad ArtaBasel nell'edizione che si è appena conclusa.