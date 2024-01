La scuola apprende assieme all’intelligenza artificiale

Ascolta la versione audio dell'articolo

A Dalmine gli studenti dell’Itis Marconi imparano Dante insegnandolo all’intelligenza artificiale. La professoressa di lettere dell’indirizzo di Automazione, Laura Ragaldo, ha affidato ai ragazzi, a gruppi, sei canti di Inferno, Purgatorio e Paradiso chiedendo loro di analizzare personaggi, storie, figure retoriche, per poi trasmettere la lezione a un robot dotato di AI. Alla fine la professoressa interroga il robot per valutare la preparazione dei ragazzi: «Diventano protagonisti del loro apprendimento e non si accorgono neanche di avere studiato», sintetizza la docente. Intanto hanno anche imparato come ragiona l’Ai.

A Campobasso Rossella Gianfagna aveva investito in Furhat pensando al laboratorio di lingua delle superiori. Ma i “grandi” si sono dimostrati indifferenti e quindi lei ha pensato bene di riutilizzare quel robot sociale armato di intelligenza artificiale nella primaria: per i bambini è un compagno che li accoglie ogni giorno in classe che si trasforma in un supporto per l’insegnante per la creazione di testi per la didattica o per attività di gruppo in classe: “È una specie di compresenza per i bambini, che imparano così fin da subito a interagire con l’intelligenza artificiale”, spiega. Alla scuola Mattarella di Modena l’AI si è materializzata in Lucy, un curriculo dinamico per la secondaria di primo grado per educare i giovani “a comprendere e usare le tecnologie di AI e a interpretare i dati in maniera consapevole e responsabile”.Anche il mondo dell’educazione si trova ad affrontare l’innovazione dell’AI generativa, una tecnologia con cui i ragazzi di oggi dovranno senz’altro confrontarsi: l’Institute for the Future stima che l’85% dei posti che ci saranno nel 2030 oggi non esistono. Buona parte di questi avrà a che fare con l’intelligenza artificiale.

Doppio cervello

Ma non tutto l’apprendimento si deve limitare alla tecnologia. Così a Bergamo 1.800 ragazzi di scuola media sono stati introdotti al teatro durante le ore scolastiche con una performance finale che ha coinvolto le piazze dell’intera città recitando testi creati da loro stessi: «Sono diventati protagonisti, essendo per una volta visibili agli occhi degli adulti - ricorda Maria Grazia Panigada, curatrice del progetto “Pioverà bellezza” -. Un linguaggio nuovo come quello teatrale si trasforma in emozione dando vita ad ambiti in cui i ragazzi trovano un loro spazio di espressione e realizzazione». Nell’era nascente dell’intelligenza artificiale non è un caso che nelle scuole si parli di emozione e di coinvolgimento, di rimettere la persona al centro, protagonista del processo di apprendimento, proprio nel momento in cui i ragazzi sembrano immersi in una doppia realtà, con la vita quotidiana, esterna alle mura scolastiche, in contrapposizione a quella sui banchi di scuola, come se i ragazzi dovessero avere un “doppio cervello”. Forse oggi più che mai «i ragazzi hanno una capienza cognitiva più elevata degli adulti, ma la velocità di fruizione del contenuto – 30 secondi in media – cambia le modalità del dialogo, richiedendo un punto di ingresso molto rapido da sfruttare per il loro coinvolgimento», sottolinea Roberto Frasca, direttore creativo di Ett che si sta espandendo nei format didattici.

Parola chiave: «coinvolgimento»

Il coinvolgimento diventa quindi la chiave di volta: «In un trend crescente di ritorno all’aula fisica, sia per la scuola che per la formazione scolastica l’approccio omnicanale in grado di integrare soluzioni formative diversificate, anche in una logica di gamification, permette di semplificare l’esperienza dei discenti, sempre più immediata, intuitiva e veloce», conferma Martina Mauri, direttrice dell’Osservatorio Edtech del Politecnico di Milano. La sfida è quella di coordinare la qualità del contenuto con la rapidità della fruizione, ma anche della velocità con cui si chiede alle persone di aggiornare le loro competenze.

Equilibrio tra tecnologie, linguaggi e canali

Da questo punto di vista l’intelligenza artificiale offre la possibilità di potenziare il ruolo del digitale come potente abilitatore di processi educativi: alla flessibilità di erogazione e fruizione integrando spazi e tempi, al coinvolgimento attraverso modalità innovative e vicine alla realtà degli studenti, al potenziale di inclusività per studenti con bisogni speciali, alla possibilità di fornire la formazione quando se ne ha bisogno, soprattutto in ambito lavorativo, si aggiunge la grande opportunità di personalizzare il percorso didattico degli studenti in logica multidisciplinare grazie a contenuti agili, veloci, facili da utilizzare e distribuire, rendendoli co-autori del loro processo educativo. È vero che finora sono mancate evidenze empiriche dell’impatto positivo delle tecnologie sull’apprendimento, ma ora si tratta di trovare un giusto equilibrio tra le tecnologie, i linguaggi, i canali.